Том Круз вошел в Книгу рекордов Гиннеса благодаря безумному трюку в фильме "Миссия невыполнима 8"

В свои 62 года голливудская легенда Том Круз не просто покоряет мировой прокат новой частью саги "Миссия невыполнима", но и добавляет на свою полку еще одну награду, связанную с трюками.

Передает УНН со ссылкой на Guinness World Records.

Детали

Трехкратный номинант на премию "Оскар" Том Круз может похвастаться новым достижением - он получил титул рекордсмена Гиннеса за наибольшее количество прыжков с горящим парашютом. Во время съемок 8-й части саги "Миссия невыполнима" ему пришлось прыгать с вертолета с горящим парашютом в общей сложности 16 раз.

Ни один другой актер или каскадер не приблизился к такому количеству смертельных прыжков, и его преданность была вознаграждена рекордным титулом 4 июня. - пишет Guinness World.

Справка

Некоторые подробности сцены эпизода, который был снят в местности Драконова гора, Южная Африка.

Парашют мог гореть всего 2,5-3 секунды, прежде чем полностью распасться - поэтому актеру пришлось "быстро вырезать горящую часть", прежде чем активировать свой запасной парашют.

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Комментарий

Том не просто играет героев боевиков – он и есть герой боевиков! Значительную часть его успеха можно объяснить его абсолютной сосредоточенностью на подлинности и расширении границ того, что может сделать главный герой. Для меня честь иметь возможность признать его абсолютную бесстрашность этим новым титулом Книги рекордов Гиннеса - сказал Крейг Глендей, главный редактор Книги рекордов Гиннеса.

Дополнение

В течение восьми фильмов "Миссия невыполнима" Круз поднимался как на стеклянный небоскреб Бурдж-Халифа, так и на скалистую скалу в Национальном парке "Dead Horse Point". Звезда Голливуда выполнял длительные трюки в съемках подводных сцен. Он также прыгал (и хватался) с нескольких вертолетов и самолетов.

"Миссия невыполнима: Страшный суд" знаменует собой конец саги, которая длилась почти три десятилетия. Но Круз пообещал снимать фильмы, пока ему не исполнится 100 лет.

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