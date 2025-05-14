Этому не научат в киношколе: Том Круз объяснил, в чем секрет великих актеров

Американский актер Том Круз, получая стипендию Британского института кинематографии (через Times of London), призвал молодых актеров изучать ремесло кинопроизводства. Актер первой величины сетовал на киношколы за то, что они не обучают начинающих актеров инструментам производства и технологиям кинопроизводства, поскольку важно, чтобы все актеры знали об освещении, блокировке камеры и т. д., пишет УНН со ссылкой на Variety.

Детали

Для Круза быть хорошим киноактером выходит за рамки просто актерского мастерства.

Важно понимать инструменты вокруг вас. Есть технологии. Это как понимать сцену как актер, но многих художников этому не учат в киношколе: как понять объектив и что он может делать, почему происходит движение глаз и распознать его эффект - сказал Круз.

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Он подчеркнул, что для эффективных съемок актеры должны понимать, как осуществляется освещение. Круз напомнил, что знаменитость Марлон Брандо всегда был внимателен к игре с освещением.

Я всегда говорю актерам: проведите время в монтажной, снимите фильм, изучайте старые фильмы, распознайте, что вам дает композиция, знайте, что это за объективы, понимайте освещение и как его использовать для своей выгоды. Понимайте художественную форму до такой степени. Брандо абсолютно понимал освещение; все великие актеры понимали - добавил Круз.

Он настолько непреклонен в том, чтобы актеры учились киноискусственному ремеслу, что создал собственное шестичасовое видео для киношколы, чтобы показать перспективных актеров. Коллега Круза по фильму "Лучший стрелок: Маверик" Глен Пауэлл в прошлом году рассказал журналу GQ UK, что имел возможность просмотреть все шесть часов видео наедине в кинотеатре.

Он сказал: "Это только для моих друзей. В видео Круз говорит что-то вроде: "Все ли мы согласны, что вот что такое камера? Вот какая разница между пленочной камерой и цифровой…" Самое смешное - это полеты. Он вроде собрал целую летную школу. Поэтому он буквально говорил: "Хорошо, вот что такое самолет. Вот как все летает. Вот как работает давление воздуха" - сказал Пауэлл.

Он добавил, что Круз также сказал ему, что для того, чтобы фильм стал мировым хитом, он должен "телеграфировать универсальные эмоции" и "затрагивать тревоги, с которыми каждый может соотнести себя".

Следующим студийным хитом Круза станет его последний фильм из серии "Миссия невыполнима": Окончательная расплата", который выйдет в кинотеатрах США 23 мая.

Дополнение

Том Круз, потратил более 11 тысяч долларов, чтобы доставить свою девушку Ану де Армас в лондонский аэропорт Хитроу на частном вертолете. Актер стремился показать Ане, как хорошо он может к ней относиться.

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