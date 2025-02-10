Том Круз шокировал видом на Суперкубке LIX: «растянутое» лицо стало темой обсуждений

Болельщики Суперкубка LIX были ошеломлены, когда, включив телевизоры перед важной игрой, увидели американского актера Тома Круза на экранах. 62-летняя звезда боевиков значительно изменился по сравнению с его предыдущими появлениями, что вызвало бурную реакцию в соцсетях. Об этом сообщает Daily mail, пишет УНН.

Детали

В социальных сетях появились многочисленные комментарии, в которых зрители отметили, что кожа на лице актера выглядела «растянутой». Это породило слухи о возможных косметических корректировках, которые он, вероятно, сделал перед съемками в рекламе Суперкубка

Круз появился в рекламном клипе, сопровождавшем напряженную игру между командами «Канзас-Сити Чифс» и «Филадельфия Иглз». Однако внимание зрителей было больше приковано к его виду, чем к матчу. Многие комментаторы обращали внимание на то, как изменился вид актера, считая его лицо искусственным.

Несколько фанатов утверждали, что его вид приобрел «растянутый» вид перед выходом его последней работы.

Том Круз на этом #SuperBowlLIX говорит о давлении - нет большего давления, чем давление, которое испытывает его кожа, пытающаяся оставаться растянутой на лице, - пошутил один из зрителей.

Круз выглядел таким же молодым, как и всегда, но многие в соцсетях посчитали, что в последнее время его лицо приобрело искусственный вид.

Один человек даже пошутил, что создается впечатление, будто он носит чье-то чужое лицо.

Чье лицо было у Тома Круза. Оно показалось мне знакомым, но я не смог разобрать, что именно - говорится в одном из сообщений.

Некоторые из зрителей даже утверждали, что его внешность была создана искусственным интеллектом или, по крайней мере, выглядела так.

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