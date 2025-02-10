Том Круз шокировал видом на Суперкубке LIX: «растянутое» лицо стало темой обсуждений

ukenru
Участие Зеленского в Мюнхенской конференции по безопасности подтвердили: организаторы ожидают переговоров в кулуарах
12:54 • 10476 просмотра

Участие Зеленского в Мюнхенской конференции по безопасности подтвердили: организаторы ожидают переговоров в кулуарах

НАБУ объявило в розыск экс-депутата Киевского горсовета Комарницкого
12:39 • 22442 просмотра

НАБУ объявило в розыск экс-депутата Киевского горсовета Комарницкого

Эксклюзив
Ситуация на рынке труда Украины: уровень безработицы и востребованные профессии в 2025 году
10:22 • 63578 просмотра

Ситуация на рынке труда Украины: уровень безработицы и востребованные профессии в 2025 году

Эксклюзив
Период мощных эмоций и непредсказуемых перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 – 16 февраля
07:59 • 100268 просмотра

Период мощных эмоций и непредсказуемых перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 – 16 февраля

Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине
9 февраля, 05:21 • 133776 просмотра

Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине

Украину ждут три морозных ночи
8 февраля, 18:26 • 153688 просмотра

Украину ждут три морозных ночи

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина
8 февраля, 15:57 • 169140 просмотра

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы
8 февраля, 14:59 • 165391 просмотра

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы

Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом
8 февраля, 10:52 • 130470 просмотра

Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом

Зеленский анонсировал выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ
7 февраля, 21:01 • 131568 просмотра

Зеленский анонсировал выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Шольц и Мерц впервые встретились на дебатах: что обсуждали

Шольц и Мерц впервые встретились на дебатах: что обсуждали

10 февраля, 03:40 • 72385 просмотра
Агрессор держит в Черном и Средиземном морях корабли с "Калибрами"

Агрессор держит в Черном и Средиземном морях корабли с "Калибрами"

10 февраля, 04:37 • 80830 просмотра
Marvel показала новый трейлер "Громовержцев" со звездным актерским составом

Marvel показала новый трейлер "Громовержцев" со звездным актерским составом

07:46 • 105607 просмотра
Потап дал большое интервью российскому журналисту и объяснил свои выезды за границу

Потап дал большое интервью российскому журналисту и объяснил свои выезды за границу

10:42 • 75919 просмотра
Как правильно ухаживать за постельным бельем: простые советы

Как правильно ухаживать за постельным бельем: простые советы

11:42 • 54242 просмотра
публикации
Сотрудничество украинских громад с городами-побратимами: путь к развитию и восстановлению

Сотрудничество украинских громад с городами-побратимами: путь к развитию и восстановлению

11:56 • 46928 просмотра
Как правильно ухаживать за постельным бельем: простые советы

Как правильно ухаживать за постельным бельем: простые советы

11:42 • 54242 просмотра
После "розыска активов из космоса" глава АРМА Дума взялась за "социальную стабильность" предприятий

После "розыска активов из космоса" глава АРМА Дума взялась за "социальную стабильность" предприятий

7 февраля, 14:36 • 175553 просмотра
Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

7 февраля, 12:55 • 178953 просмотра
Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

7 февраля, 11:29 • 188652 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Канье Уэст удалил свой аккаунт в X после "антисемитского взрыва"

Канье Уэст удалил свой аккаунт в X после "антисемитского взрыва"

13:09 • 5467 просмотра
Том Круз шокировал видом на Суперкубке LIX: «растянутое» лицо стало темой обсуждений

Том Круз шокировал видом на Суперкубке LIX: «растянутое» лицо стало темой обсуждений

12:53 • 9385 просмотра
Потап дал большое интервью российскому журналисту и объяснил свои выезды за границу

Потап дал большое интервью российскому журналисту и объяснил свои выезды за границу

10:42 • 75919 просмотра
Marvel показала новый трейлер "Громовержцев" со звездным актерским составом

Marvel показала новый трейлер "Громовержцев" со звездным актерским составом

07:46 • 105607 просмотра
Как режиссерам удалось снять первый официальный фильм о Led Zeppelin

Как режиссерам удалось снять первый официальный фильм о Led Zeppelin

9 февраля, 13:01 • 107647 просмотра
Актуальное
Том Круз шокировал видом на Суперкубке LIX: «растянутое» лицо стало темой обсуждений

Том Круз шокировал видом на Суперкубке LIX: «растянутое» лицо стало темой обсуждений

Киев  •  УНН

 • 7123 просмотра

Read in English

62-летний актер Том Круз появился в рекламе во время Суперкубка LIX с заметно измененной внешностью. Зрители в соцсетях активно обсуждают «растянутое» лицо звезды и предполагают возможные косметические вмешательства.

Болельщики Суперкубка LIX были ошеломлены, когда, включив телевизоры перед важной игрой, увидели американского актера Тома Круза на экранах. 62-летняя звезда боевиков значительно изменился по сравнению с его предыдущими появлениями, что вызвало бурную реакцию в соцсетях. Об этом сообщает Daily mail, пишет УНН.

Детали 

В социальных сетях появились многочисленные комментарии, в которых зрители отметили, что кожа на лице актера выглядела «растянутой». Это породило слухи о возможных косметических корректировках, которые он, вероятно, сделал перед съемками в рекламе Суперкубка

Круз появился в рекламном клипе, сопровождавшем напряженную игру между командами «Канзас-Сити Чифс» и «Филадельфия Иглз». Однако внимание зрителей было больше приковано к его виду, чем к матчу. Многие комментаторы обращали внимание на то, как изменился вид актера, считая его лицо искусственным.

Image

Несколько фанатов утверждали, что его вид приобрел «растянутый» вид перед выходом его последней работы. 

Том Круз на этом #SuperBowlLIX говорит о давлении - нет большего давления, чем давление, которое испытывает его кожа, пытающаяся оставаться растянутой на лице,

- пошутил один из зрителей.

Круз выглядел таким же молодым, как и всегда, но многие в соцсетях посчитали, что в последнее время его лицо приобрело искусственный вид.

Один человек даже пошутил, что создается впечатление, будто он носит чье-то чужое лицо. 

Чье лицо было у Тома Круза. Оно показалось мне знакомым, но я не смог разобрать, что именно

- говорится в одном из сообщений.

Некоторые из зрителей даже утверждали, что его внешность была создана искусственным интеллектом или, по крайней мере, выглядела так.

Marvel показала новый трейлер "Громовержцев" со звездным актерским составом10.02.25, 09:46 • 105187 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

Новости МираУНН Lite

Обратиться по вопросам размещения рекламы