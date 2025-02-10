Marvel показала новый трейлер "Громовержцев" со звездным актерским составом

Кинокомпания Marvel показала новый трейлер своего будущего супергеройского фильма "Громовержцы*" (Thunderbolts*), пишет УНН.

Как отмечает Gizmodo, новый трейлер Thunderbolts* обещает "веселый хаос" и "сомнительную героику".

"Возможно, эти антигерои не уровня Мстителей, но актеры, которые их играют, определенно являются первоклассными", - отмечает издание.

Фильм Marvel с Флоренс Пью, Дэвидом Харбором и Себастианом Стэном в главных ролях выйдет в кинотеатрах 2 мая.

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