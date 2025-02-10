Marvel показала новый трейлер "Громовержцев" со звездным актерским составом
Киев • УНН
Marvel представила трейлер фильма «Громовержцы» с Флоренс Пью, Дэвидом Харбором и Себастианом Стэном. Лента, которая обещает «веселый хаос», выйдет в прокат 2 мая.
Кинокомпания Marvel показала новый трейлер своего будущего супергеройского фильма "Громовержцы*" (Thunderbolts*), пишет УНН.
Как отмечает Gizmodo, новый трейлер Thunderbolts* обещает "веселый хаос" и "сомнительную героику".
"Возможно, эти антигерои не уровня Мстителей, но актеры, которые их играют, определенно являются первоклассными", - отмечает издание.
Фильм Marvel с Флоренс Пью, Дэвидом Харбором и Себастианом Стэном в главных ролях выйдет в кинотеатрах 2 мая.
Marvel показала трейлеры нового "Капитана Америки" и "Громовержцев"11.11.24, 14:19 • 100978 просмотров