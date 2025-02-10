Marvel показала новий трейлер "Громовержців" із зірковим акторським складом

Кінокомпанія Marvel показала новий трейлер свого майбутнього супергеройського фільму "Громовержці*" (Thunderbolts*), пише УНН.

Як зазначає Gizmodo, новий трейлер Thunderbolts* обіцяє "веселий хаос" і "сумнівну героїку".

"Можливо, ці антигерої не рівня Месників, але актори, які їх грають, безумовно є першокласними", - зауважує видання.

Фільм Marvel з Флоренс П'ю, Девідом Гарбором і Себастіаном Стеном у головних ролях вийде в кінотеатрах 2 травня.

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