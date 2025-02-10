Marvel показала новий трейлер "Громовержців" із зірковим акторським складом
Київ • УНН
Marvel представила трейлер фільму "Громовержці" з Флоренс П'ю, Девідом Гарбором і Себастіаном Стеном. Стрічка, яка обіцяє "веселий хаос", вийде в прокат 2 травня.
Кінокомпанія Marvel показала новий трейлер свого майбутнього супергеройського фільму "Громовержці*" (Thunderbolts*), пише УНН.
Як зазначає Gizmodo, новий трейлер Thunderbolts* обіцяє "веселий хаос" і "сумнівну героїку".
"Можливо, ці антигерої не рівня Месників, але актори, які їх грають, безумовно є першокласними", - зауважує видання.
Фільм Marvel з Флоренс П'ю, Девідом Гарбором і Себастіаном Стеном у головних ролях вийде в кінотеатрах 2 травня.
Marvel показала трейлери нового "Капітана Америки" та "Громовержців"11.11.24, 14:19 • 101120 переглядiв