Marvel показала трейлеры нового "Капитана Америки" и "Громовержцев"
Киев • УНН
Marvel Studios представила трейлер фильмов "Капитан Америка: Чудесный новый мир" и "Громовержцев" на бразильском D23.
Студия Marvel Studios представила трейлер фильма "Капитан Америка: Чудесный новый мир" и трейлер - особый взгляд к фильму "Громовержцы", пишет УНН со ссылкой на Ars Technica.
Детали
Marvel Studios выпустила полноценный трейлер фильма "Капитан Америка: Чудесный новый мир" (Captain America: Brave New World) на первом в истории бразильском фан-мероприятии D23 в эти выходные.
Это первое кинематографическое появление звезды Энтони Маки в роли нового Капитана Америки после телевизионного мини-сериала Четвертой фазы "Сокол и Зимний солдат" 2021 года.
На мероприятии также был представлен особый взгляд на предстоящий фильм Marvel "Громовержцы "* (Thunderbolts*), за которым последовал новый трейлер.
Как сообщалось ранее, это пятый фильм Пятой фазы киновселенной Marvel, снятый Джулиусом Онахом ("Парадокс Кловерфилда") и основанный не только на событиях сериала "Сокол и Зимний солдат" (Falcon and the Winter Soldier), но и на событиях фильма 2008 года "Невероятный Халк".