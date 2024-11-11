Marvel показала трейлеры нового "Капитана Америки" и "Громовержцев"

Студия Marvel Studios представила трейлер фильма "Капитан Америка: Чудесный новый мир" и трейлер - особый взгляд к фильму "Громовержцы", пишет УНН со ссылкой на Ars Technica.

Детали

Marvel Studios выпустила полноценный трейлер фильма "Капитан Америка: Чудесный новый мир" (Captain America: Brave New World) на первом в истории бразильском фан-мероприятии D23 в эти выходные.

Это первое кинематографическое появление звезды Энтони Маки в роли нового Капитана Америки после телевизионного мини-сериала Четвертой фазы "Сокол и Зимний солдат" 2021 года.

На мероприятии также был представлен особый взгляд на предстоящий фильм Marvel "Громовержцы "* (Thunderbolts*), за которым последовал новый трейлер.

Как сообщалось ранее, это пятый фильм Пятой фазы киновселенной Marvel, снятый Джулиусом Онахом ("Парадокс Кловерфилда") и основанный не только на событиях сериала "Сокол и Зимний солдат" (Falcon and the Winter Soldier), но и на событиях фильма 2008 года "Невероятный Халк".