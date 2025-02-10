Том Круз шокував виглядом на Суперкубку LIX: "розтягнуте" обличчя стало темою обговорень
Київ • УНН
62-річний актор Том Круз з'явився в рекламі під час Суперкубка LIX з помітно зміненою зовнішністю. Глядачі в соцмережах активно обговорюють "розтягнуте" обличчя зірки та припускають можливі косметичні втручання.
Уболівальники Суперкубка LIX були приголомшені, коли, увімкнувши телевізори перед важливою грою, побачили американського актора Тома Круза на екранах. 62-річна зірка бойовиків значно змінився порівняно з його попередніми появами, що викликало бурхливу реакцію в соцмережах. Про це повідомляє Daily mail, пише УНН.
Деталі
У соціальних мережах з’явилися численні коментарі, у яких глядачі зауважили, що шкіра на обличчі актора виглядала "розтягнутою". Це породило чутки про можливі косметичні коригування, які він, ймовірно, зробив перед зйомками в рекламі Суперкубка
Круз з’явився в рекламному кліпі, що супроводжував напружену гру між командами "Канзас-Сіті Чіфс" та "Філадельфія Іглз". Однак увага глядачів була більше прикута до його вигляду, ніж до матчу. Багато коментаторів звертали увагу на те, як змінився вигляд актора, вважаючи його обличчя штучним.
Кілька фанатів стверджували, що його вигляд набув "розтягнутого" вигляду перед виходом його останньої роботи.
Том Круз на цьому #SuperBowlLIX говорить про тиск - немає більшого тиску, ніж тиск, якого зазнає його шкіра, що намагається залишатися розтягнутою на обличчі,
Круз виглядав таким же молодим, як і завжди, але багато хто в соцмережах повважав, що останнім часом його обличчя набуло штучного вигляду.
Одна людина навіть пожартувала, що створюється враження, ніби він носить чиєсь чуже обличчя.
Чиє обличчя було у Тома Круза? Воно здалося мені знайомим, але я не зміг розібрати,
Деякі з глядачів навіть стверджували, що його зовнішність була створена штучним інтелектом або, принаймні, мала такий вигляд.
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