Том Круз закрутил новый роман? Кинозвезду заметили в компании кубинской актрисы Аны де Армас 62-летнего голливудского актера

Тома Круза заметили в компании кубинской актрисы Аны де Армас. Пара наслаждалась полетом на вертолете и изысканным ужином в дорогом ресторане Лондона, празднуя ее 37-й день рождения.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Page Six.

Детали

Как отмечает издание, номинантка на премию "Оскар" за фильм "Блондинка" была одета непринужденно: шорты и худи. Круз тоже отдал предпочтение простой одежде, облачившись в простую черную футболку и джинсы. Он пообщался с сотрудниками на вертолетной площадке, а затем толкнул одного из них кулаком и пошел дальше.

По информации источников, позже в тот же вечер пара насладилась роскошным ужином в KOL, шикарном мексиканском ресторане, расположенном в лондонском районе Мэрилебон и отмеченном звездами Мишлен.

Это не первый раз, когда пару видят вместе В прошлом месяце они прибыли в Лондон на вертолете после посещения Мадрида, где они, судя по всему, отдыхали. За несколько недель до этого папарацци подловили актерский дуэт за ужином в лондонском районе Сохо.

Инсайдер рассказал тогда изданию People, что они просто ужинали со своими агентами и "обсуждали потенциальное сотрудничество в будущем". Том Круз недавно имел романтические отношения с испанской певицей Викторией Канал. А до этого - с российской светской львицей Элсиной Хайровой. Пара разошлась в феврале 2024 года.

Ранее Круз был женат на Кэти Холмс, с которой имеет 18-летнюю дочь Сури. Он также был женат на Николь Кидман, с которой имеет 32-летнюю дочь Изабеллу и 30-летнего сына Коннора.

Де Армас встречалась с Беном Аффлеком с 2020 по 2021 год после своего неудачного двухлетнего брака с испанским актером Марком Клотетом, который закончился в 2013 году.

Ее также связывали с руководителем Tinder Полом Букадакисом, с которым она встречалась с 2021 до конца 2024 года. Издание сообщает, что в ноябре 2024 года в Мадриде видели, как Армас целовалась с пасынком кубинского президента Диас-Канеля Мануэлем Анидо Куэстой.



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