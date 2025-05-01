Том Круз закрутив новий роман? Кінозірку помітили у компанії кубинської акторки Ани де Армас 62-річного голлівудського актора

Тома Круза помітили у компанії кубинської акторки Ани де Армас. Пара насолоджувалася польотом на гелікоптері та вишуканої вечерею у дорогому ресторані Лондона, святкуючи її 37-й день народження.

Про це пише УНН із посиланням на Page Six.

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Як зазначає видання, номінантка на премію "Оскар" за фільм "Блондинка" була одягнена невимушено: шорти та худі. Круз теж надав перевагу простому одягу, вбравшись у просту чорну футболку та джинси. Він поспілкувався зі співробітниками на вертолітному майданчику, а потім штовхнув одного з них кулаком і пішов далі.

За інформацією джерел, пізніше того ж вечора пара насолодилась розкішною вечерею в KOL, шикарному мексиканському ресторані, розташованому в лондонському районі Мерілебон і відзначеному зірками Мішлен.

Це не перший раз, коли пару бачать разом Минулого місяця вони прибули до Лондона гелікоптером після відвідування Мадрида, де вони, судячи з усього відпочивали. За кілька тижнів до цього папараці підловили акторський дует за вечерею в лондонському районі Сохо.

Інсайдер розповів тоді виданню People, що вони просто вечеряли зі своїми агентами та "обговорювали потенційну співпрацю в майбутньому". Том Круз нещодавно мав романтичні стосунки з іспанською співачкою Вікторією Канал. А до цього - з російською світською левицею Елсіною Хайровою. Пара розійшлася у лютому 2024 року.

Раніше Круз був одружений з Кеті Голмс, з якою має 18-річну доньку Сурі. Він також був одружений з Ніколь Кідман, з якою має 32-річну доньку Ізабеллу та 30-річного сина Коннора.

Де Армас зустрічалася з Беном Аффлеком з 2020 по 2021 рік після свого невдалого дворічного шлюбу з іспанським актором Марком Клотетом, який закінчився у 2013 році.

Її також пов'язували з керівником Tinder Полом Букадакісом, з яким вона зустрічалася з 2021 до кінця 2024 року. Видання повідомляє, що в листопаді 2024 року в Мадриді бачили, як Армас цілувалась з пасинком кубинського президента Діас-Канеля Мануелем Анідо Куестою.



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