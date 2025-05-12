62-річний Том Круз витратив понад 10 тисяч доларів, щоб відвезти свою нову дівчину Ану Де Армас до аеропорту

Голлівудський актор Том Круз, витратив величезну суму грошей для того, щоб відвезти свою нову дівчину, 37-річну кубинську акторку Ану Де Армас до лондонського аеропорту. Про це повідомляє УНН із посиланням на DailyMail.

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Як зазначає видання, статки актора оцінюють у 600 мільйонів доларів. І здається він не заощаджує на своїй коханій, адже цієї суботи Круз доставив Армас до аеропорту Хітроу на своєму приватному гелікоптері аби кубинсько-іспанська красуня змогла вилетіти до Нью-Йорка. Як повідомляється Круз витратив 8 662 (близько 11,5 тисяч доларів) фунти стерлінгів на цю коротку подорож.

За даними The Sun, Том заплатив 4850 фунтів стерлінгів за оренду свого особистого гелікоптера вартістю 1 мільйон фунтів стерлінгів до Хітроу, а потім ще 3812 фунтів стерлінгів, щоб доставити дівчину Бонда до VIP-люкса Віндзор аеропорту.

Як повідомило виданню джерело зірка фільму "Місія нездійсненна" прагнув показати Ані, як добре він може до неї ставитися.

Том хоче, щоб Ана знала, що вона може отримати найкраще з найкращого, і не вагається щодо рахунку. Він справжній джентльмен і просто хоче зробити все можливе для Ани. Якщо це означає розбризкати гроші, то нехай так і буде - сказало джерело.

Нагадаємо

62-річний актор вперше з'явився на публіці із 37-річною акторкою у День святого Валентина, а нещодавно пара підтвердила свій роман, спільно з'явившись на дні народження Девіда Бекхема та на прогулянці парком у Лондоні.

Це не перший раз, коли Ана насолоджується розкішним авіатранспортом. Минулого місяця пару також помітили, коли вони насолоджувалися польотом на гелікоптері, а потім - вишуканої вечерею у дорогому ресторані Лондона, святкуючи 37-й день народження Армас.