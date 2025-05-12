62-річний Том Круз витратив понад 10 тисяч доларів, щоб відвезти свою нову дівчину Ану Де Армас до аеропорту

$41.550.04
46.750.13
ukenru
ЄС додатково виділить 900 млн євро на зброю Україні з доходів від активів рф
08:59 • 3876 перегляди

ЄС додатково виділить 900 млн євро на зброю Україні з доходів від активів рф

Ексклюзив
08:49 • 10830 перегляди

Експерт Козаченко про аграрну науку: лідерство у селекції зберігається, але є ризики

08:13 • 23257 перегляди

Євробачення 2025: де дивитися та як голосувати напередодні конкурсу

Ексклюзив
06:50 • 20684 перегляди

Легалізація криптовалют в Україні: що думають українці про таку ініціативу

Ексклюзив
06:38 • 27578 перегляди

71 річниця членства України в ЮНЕСКО: скільки українських об'єктів під підсиленим захистом організації

Ексклюзив
05:40 • 47186 перегляди

Тиждень трансформацій, емоційної глибини та неочікуваних змін: астрологічний прогноз на 12–18 травня

12 травня, 03:50 • 30637 перегляди

Британія збирає глав МЗС Європи для обговорення підтримки України

11 травня, 17:14 • 46506 перегляди

Ми очікуємо припинення вогню і особисто чекатиму на путіна в Туреччині - Зеленський

11 травня, 05:32 • 68206 перегляди

Трамп зробив заяву після відмови путіна почати перемир'я з 12 травня: подробиці

10 травня, 14:21 • 84799 перегляди

Макрон озвучив елементи стримування рф після початку перемир'я

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3м/с
34%
748мм
Популярнi новини

рф готує угоду про капітуляцію України, основану на "стамбульських протоколах" 2022 року - ISW

12 травня, 00:56 • 31337 перегляди

У Києві рятувальники винесли з палаючої квартири кота та собаку

12 травня, 01:19 • 32453 перегляди

Над Україною за ніч збили 55 зі 108 ворожих дронів

05:48 • 27986 перегляди

Колишня Джоні Деппа вдруге стала мамою: акторка народила двійню

06:53 • 16004 перегляди

10 років безкарності та згасання антикорупційного флагмана: що показав перший "щорічний" аудит НАБУ

07:00 • 34511 перегляди
Публікації

Євробачення 2025: де дивитися та як голосувати напередодні конкурсу

08:13 • 23272 перегляди

10 років безкарності та згасання антикорупційного флагмана: що показав перший "щорічний" аудит НАБУ

07:00 • 34810 перегляди

Тиждень трансформацій, емоційної глибини та неочікуваних змін: астрологічний прогноз на 12–18 травня
Ексклюзив

05:40 • 47193 перегляди

Що їсти у травні: сезонні продукти та прості рецепти

10 травня, 06:30 • 74527 перегляди

Безбар’єрність в умовах війни: що змінилося і чому інклюзія досі не працює на повну
Ексклюзив

9 травня, 11:02 • 181894 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Девід Ламмі

Кая Каллас

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Колишня Джоні Деппа вдруге стала мамою: акторка народила двійню

06:53 • 16245 перегляди

Лілі Коллінз повернулася до зйомок "Емілі в Парижі" з новонародженою донькою

11 травня, 12:16 • 25935 перегляди

У зіркових лелек Грицика та Одарки вилупилося п'яте пташеня

10 травня, 11:35 • 33547 перегляди

П’ять мотивуючих фільмів для саморозвитку: що подивитися вихідними

9 травня, 18:26 • 114442 перегляди

Спиляли легендарне дерево з фільму "Робін Гуд" у Британії: суд визнав винними двох чоловіків

9 травня, 15:40 • 62570 перегляди
Актуальне

Boeing 747

Криптовалюта

Євро

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

62-річний Том Круз витратив понад 10 тисяч доларів, щоб відвезти свою нову дівчину Ану Де Армас до аеропорту

Київ • УНН

 • 1714 перегляди

Том Круз, витратив понад 11 тисяч доларів, щоб доставити свою дівчину Ану де Армас до лондонського аеропорту Хітроу на приватному гелікоптері. Актор прагнув показати Ані, як добре він може до неї ставитися.

62-річний Том Круз витратив понад 10 тисяч доларів, щоб відвезти свою нову дівчину Ану Де Армас до аеропорту

Голлівудський актор Том Круз, витратив величезну суму грошей для того, щоб відвезти свою нову дівчину, 37-річну кубинську акторку Ану Де Армас до лондонського аеропорту. Про це повідомляє УНН із посиланням на DailyMail.

Деталі

Як зазначає видання, статки актора оцінюють у 600 мільйонів доларів. І здається він не заощаджує на своїй коханій, адже цієї суботи Круз доставив Армас до аеропорту Хітроу на своєму приватному гелікоптері аби кубинсько-іспанська красуня змогла вилетіти до Нью-Йорка. Як повідомляється Круз витратив 8 662 (близько 11,5 тисяч доларів) фунти стерлінгів на цю коротку подорож.

За даними The Sun, Том заплатив 4850 фунтів стерлінгів за оренду свого особистого гелікоптера вартістю 1 мільйон фунтів стерлінгів до Хітроу, а потім ще 3812 фунтів стерлінгів, щоб доставити дівчину Бонда до VIP-люкса Віндзор аеропорту.

Як повідомило виданню джерело зірка фільму "Місія нездійсненна" прагнув показати Ані, як добре він може до неї ставитися.

Том хоче, щоб Ана знала, що вона може отримати найкраще з найкращого, і не вагається щодо рахунку. Він справжній джентльмен і просто хоче зробити все можливе для Ани. Якщо це означає розбризкати гроші, то нехай так і буде

- сказало джерело.

Нагадаємо

62-річний актор вперше з'явився на публіці із 37-річною акторкою у День святого Валентина, а нещодавно пара підтвердила свій роман, спільно з'явившись на дні народження Девіда Бекхема та на прогулянці парком у Лондоні.

Це не перший раз, коли Ана насолоджується розкішним авіатранспортом. Минулого місяця пару також помітили, коли вони насолоджувалися польотом на гелікоптері, а потім - вишуканої вечерею у дорогому ресторані Лондона, святкуючи 37-й день народження Армас.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

КультураМультимедіа
Нью-Йорк
Лондон
Brent
$65.74
Bitcoin
$104,446.50
S&P 500
$5,664.27
Tesla
$297.16
Газ TTF
$35.54
Золото
$3,234.64
Ethereum
$2,550.90