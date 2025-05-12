62-летний Том Круз потратил более 10 тысяч долларов, чтобы отвезти свою новую девушку Ану Де Армас в аэропорт

Голливудский актер Том Круз, потратил огромную сумму денег для того, чтобы отвезти свою новую девушку, 37-летнюю кубинскую актрису Ану Де Армас в лондонский аэропорт. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DailyMail.

Детали

Как отмечает издание, состояние актера оценивают в 600 миллионов долларов. И кажется, он не экономит на своей возлюбленной, ведь в эту субботу Круз доставил Армас в аэропорт Хитроу на своем частном вертолете, чтобы кубинско-испанская красавица смогла вылететь в Нью-Йорк. Как сообщается, Круз потратил 8 662 (около 11,5 тысяч долларов) фунтов стерлингов на это короткое путешествие.

По данным The Sun, Том заплатил 4850 фунтов стерлингов за аренду своего личного вертолета стоимостью 1 миллион фунтов стерлингов до Хитроу, а затем еще 3812 фунтов стерлингов, чтобы доставить девушку Бонда в VIP-люкс Виндзор аэропорта.

Как сообщил изданию источник, звезда фильма "Миссия невыполнима" стремился показать Ане, как хорошо он может к ней относиться.

Том хочет, чтобы Ана знала, что она может получить лучшее из лучшего, и не сомневается насчет счета. Он настоящий джентльмен и просто хочет сделать все возможное для Аны. Если это означает разбрызгать деньги, то пусть так и будет - сказал источник.

Напомним

62-летний актер впервые появился на публике с 37-летней актрисой в День святого Валентина, а недавно пара подтвердила свой роман, совместно появившись на дне рождения Дэвида Бекхэма и на прогулке парком в Лондоне.

Это не первый раз, когда Ана наслаждается роскошным авиатранспортом. В прошлом месяце пару также заметили, когда они наслаждались полетом на вертолете, а затем - изысканным ужином в дорогом ресторане Лондона, празднуя 37-й день рождения Армас.