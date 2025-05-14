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Цьому не навчать у кіношколі: Том Круз пояснив, у чому секрет великих акторів

Київ • УНН

 • 254 перегляди

Актор Том Круз наголосив на важливості розуміння акторами освітлення, технологій та інших аспектів кіновиробництва. Він створив 6-годинне відео для кіношколи.

Цьому не навчать у кіношколі: Том Круз пояснив, у чому секрет великих акторів

Американський актор Том Круз, отримуючи стипендію Британського інституту кіномистецтва (через Times of London), закликав молодих акторів вивчати ремесло кіновиробництва. Актор першої величини нарікав на кіношколи за те, що вони не навчають акторів-початківців інструментам виробництва та технологіям кіновиробництва, оскільки важливо, щоб усі актори знали про освітлення, блокування камери тощо, пише УНН з посиланням на Variety.

Деталі

Для Круза бути хорошим кіноактором виходить за рамки просто акторської майстерності.

Важливо розуміти інструменти навколо вас. Є технології. Це як розуміти сцену як актор, але багатьох митців цьому не навчають у кіношколі: як зрозуміти об’єктив і що він може робити, чому відбувається рух очей і розпізнати його ефект

- сказав Круз.

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Він наголосив, що для ефективних сйомок актори мають розуміти, як здійснюється освітлення. Круз нагадав, що знаменитість Марлон Брандо завжди був уважний до гри з освітленням.

Я завжди кажу акторам: проведіть час у монтажній, зніміть фільм, вивчайте старі фільми, розпізнайте, що вам дає композиція, знайте, що це за об’єктиви, розумійте освітлення та як його використовувати для своєї вигоди. Розумійте художню форму до такої міри. Брандо абсолютно розумів освітлення; усі великі актори розуміли

- додав Круз.

Він настільки непохитний у тому, щоб актори навчалися кіномистецькому ремеслу, що створив власне шестигодинне відео для кіношколи, щоб показати перспективних акторів. Колега Круза по фільму "Найкращий стрілець: Маверік" Глен Пауелл минулого року розповів журналу GQ UK, що мав можливість переглянути всі шість годин відео на самоті в кінотеатрі.

Він сказав: "Це тільки для моїх друзів. У відео Круз каже щось на кшталт: "Чи всі ми погоджуємося, що ось що таке камера? Ось яка різниця між плівковою камерою та цифровою…" Найкумедніше - це польоти. Він ніби зібрав цілу льотну школу. Тож він буквально казав: "Гаразд, ось що таке літак. Ось як все літає. Ось як працює тиск повітря"

- сказав Пауелл.

Він додав, що Круз також сказав йому, що для того, щоб фільм став світовим хітом, він має "телеграфувати універсальні емоції" та "зачіпати тривоги, з якими кожен може співвіднести себе".

Наступним студійним хітом Круза стане його останній фільм із серії "Місія нездійсненна": Остаточна розплата", який вийде в кінотеатрах США 23 травня.

Доповнення

Том Круз, витратив понад 11 тисяч доларів, щоб доставити свою дівчину Ану де Армас до лондонського аеропорту Хітроу на приватному гелікоптері. Актор прагнув показати Ані, як добре він може до неї ставитися.

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