"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

Режиссер "Формулы-1" Джозеф Косински и продюсер Джерри Брукхаймер поделились, почему Брэд Питт - лучший выбор для фильма "Формула-1", чем Том Круз. Они рассказали, что безумный стиль Круза мог бы сделать съемки слишком рискованными, пишет УНН со ссылкой на Variety.

Детали

На вопрос о том, что было бы, если бы вместо Брэда Питта в фильме "Формула-1" главную роль сыграл Том Круз, режиссер Джозеф Косински и продюсер Джерри Брукхаймер заявили, что сама мысль о Крузе за рулем гоночного болида вызвала у них немалое волнение.

Том всегда доводит свои силы до предела, но в то же время чрезвычайно способный и очень умелый. У них обоих есть природный талант к вождению. Но да, я могу представить, что Том, возможно, еще больше нас напугает - сказал Косински.

Грэм Келли, руководитель боевиков, который также работал с Крузом, подтвердил опасения.

Мы бы разбились. Том доводит свои силы до предела. Я имею в виду действительно до предела. Это меня ужасает. Я снимался с Томом во многих "Миссиях невыполнимых", и это самый стрессовый опыт — строить для него машины, выполнять с ним трюки. А Брэд слушает и знает свои возможности. Я думаю, что он первым бы сказал: "Да, я не собираюсь этого делать - заметил он.

Проект "Формула-1" стал своеобразным завершением круга для Косински. Еще до "Top Gun: Maverick" он планировал фильм о гонках с Крузом и Питтом в главных ролях, но высокий бюджет заставил студию отказаться от идеи. В конце концов, эту идею воплотил Джеймс Манголд в "Ford против Ferrari".

Тем временем Том Круз сейчас в кинотеатрах с очередной "Миссией невыполнимой: Окончательная расплата", которая дебютировала с 200 миллионами долларов кассовых сборов - рекорд для франшизы.

А фильм "F1" с Брэдом Питтом выйдет в кинотеатрах 27 июня.

Том Круз отказался обсуждать будущее "Миссии" в Каннах и призвал просто пересмотреть ленту