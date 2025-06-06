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Догляд за авто влітку: перевірка рідин, захист від спеки та типові помилки

Київ • УНН

 • 10546 перегляди

Влітку важливо перевіряти рівень охолоджуючої рідини, стан радіатора та кондиціонера. Захищайте салон від сонця, провітрюйте його та не забувайте про заміну масла.

Догляд за авто влітку: перевірка рідин, захист від спеки та типові помилки

Через спеку, що може накрити Україну цим літом, власники автомобілів можуть стикатися з проблемами, спричиненими високою температурою. УНН розповідає, як правильно доглядати за машиною в спеку та надає актуальні поради для водіїв. 

Чому важливо приділяти увагу догляду за авто влітку

Літо - пора активного руху, подорожей і високих температур. Догляд за автомобілем у цей сезон є особливо важливим з кількох причин:

  • високі температури впливають на технічний стан авто;
    • сонце шкодить лакофарбовому покриттю;
      • зміна тиску в шинах;
        • більше комах і пилу. 

          Перевірка рідин і стану авто

          Влітку обов’язково варто перевірити рівень охолоджуючої рідина (антифриз), щоб врятувати двигун його від "закипання" та дорогого ремонту. За можливості можна його замінити. 

          Також обов’язково треба оглянути радіатор, патрубки та шланги на наявність тріщин або підтікань. За потреби промийте радіатор. Окрім того, варто переконатися справності кондиціонера та оптимального рівня фреону. Для кращого повітря в автівці можна замінити салонний фільтр. 

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          Захист автомобіля від спеки, догляд за салоном та кузовом

          Влітку автомобіль варто паркувати автомобіль у затінку. У разі відсутності таких паркомісць, необхідно захистити приладову панель та кузов машини за допомогою спеціальної світловідбивальної шторки та накидки-чохла зі світлої тканини. Адже через спеку, пластикові деталі салону можуть вигоріти, або потріскатися. 

          Ще однією порадою буде, що після того, як автівка постояла на спеці, перед початком руху можна відкрити всі вікна в машині, щоб провітрити салон. Одночасно запустіть двигун, запустіть систему кондиціонування, і почекайте 5-10 хвилин. 

          У разі, якщо в автівці немає кондиціонеру, то спочатку потрібно, щоб з салону вийшло гаряче повітря. Для цього відкрийте всі двері. Можна й багажник. Але цього недостатньо, оскільки залишається ще багато розпечених елементів – сидіння, торпедо з усією начинкою, килим, оббивка дверей і стелі. Щоб все це охололо, потрібно більше часу і більш-менш помітний рух повітря.

          Головне пам’ятати також, що у спеку не варто залишати в зачиненій автівці своїх дітей та домашніх улюбленців. 

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          Часті помилки, яких слід уникати

          У літній сезон багато водіїв допускають типові помилки, які можуть призвести до поломок або зниження безпеки. Ось найпоширеніші помилки, яких слід уникати:

          1. Ігнорування рівня охолоджувальної рідини. 

          У спеку двигун швидше перегрівається. Низький рівень антифризу або його погана якість можуть призвести до серйозних ушкоджень двигуна.

          2. Надмірне накачування шин. 

          Через високу температуру тиск у шинах сам по собі зростає. Якщо шини вже надмірно накачані — є ризик розриву під час руху.

          3. Відмова від використання сонцезахисних екранів. 

          Без захисту салон швидко нагрівається до 60–70°C. Це шкідливо для електроніки, оббивки та кондиціонера.

          4. Запізніла заміна масла. 

          У літній період навантаження на двигун більше, тому старе або низькоякісне масло швидше втрачає свої властивості.

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          Павло Башинський

          Павло Башинський

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