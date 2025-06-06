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Уход за авто летом: проверка жидкостей, защита от жары и типичные ошибки

Киев • УНН

 • 4066 просмотра

Летом важно проверять уровень охлаждающей жидкости, состояние радиатора и кондиционера. Защищайте салон от солнца, проветривайте его и не забывайте о замене масла.

Уход за авто летом: проверка жидкостей, защита от жары и типичные ошибки

Из-за жары, которая может накрыть Украину этим летом, владельцы автомобилей могут столкнуться с проблемами, вызванными высокой температурой. УНН рассказывает, как правильно ухаживать за машиной в жару и предоставляет актуальные советы для водителей. 

Почему важно уделять внимание уходу за авто летом

Лето - пора активного движения, путешествий и высоких температур. Уход за автомобилем в этот сезон особенно важен по нескольким причинам:

  • высокие температуры влияют на техническое состояние авто;
    • солнце вредит лакокрасочному покрытию;
      • изменение давления в шинах;
        • больше насекомых и пыли. 

          Проверка жидкостей и состояния авто

          Летом обязательно стоит проверить уровень охлаждающей жидкости (антифриз), чтобы спасти двигатель его от "закипания" и дорогостоящего ремонта. По возможности можно его заменить. 

          Также обязательно нужно осмотреть радиатор, патрубки и шланги на наличие трещин или подтеканий. При необходимости промойте радиатор. Кроме того, следует убедиться в исправности кондиционера и оптимальном уровне фреона. Для лучшего воздуха в машине можно заменить салонный фильтр. 

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          Защита автомобиля от жары, уход за салоном и кузовом

          Летом автомобиль стоит парковать автомобиль в тени. В случае отсутствия таких паркомест, необходимо защитить приборную панель и кузов машины с помощью специальной светоотражающей шторки и накидки-чехла из светлой ткани. Ведь из-за жары пластиковые детали салона могут выгореть или потрескаться. 

          Еще одним советом будет, что после того, как машина постояла на жаре, перед началом движения можно открыть все окна в машине, чтобы проветрить салон. Одновременно запустите двигатель, запустите систему кондиционирования, и подождите 5-10 минут. 

          В случае, если в машине нет кондиционера, то сначала нужно, чтобы из салона вышел горячий воздух. Для этого откройте все двери. Можно и багажник. Но этого недостаточно, поскольку остается еще много раскаленных элементов – сиденья, торпедо со всей начинкой, ковер, обивка дверей и потолка. Чтобы все это остыло, нужно больше времени и более-менее заметное движение воздуха.

          Главное помнить также, что в жару не стоит оставлять в закрытой машине своих детей и домашних любимцев. 

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          Частые ошибки, которых следует избегать

          В летний сезон многие водители допускают типичные ошибки, которые могут привести к поломкам или снижению безопасности. Вот самые распространенные ошибки, которых следует избегать:

          1. Игнорирование уровня охлаждающей жидкости. 

          В жару двигатель быстрее перегревается. Низкий уровень антифриза или его плохое качество могут привести к серьезным повреждениям двигателя.

          2. Чрезмерное накачивание шин. 

          Из-за высокой температуры давление в шинах само по себе растет. Если шины уже чрезмерно накачаны — есть риск разрыва во время движения.

          3. Отказ от использования солнцезащитных экранов. 

          Без защиты салон быстро нагревается до 60–70°C. Это вредно для электроники, обивки и кондиционера.

          4. Запоздалая замена масла. 

          В летний период нагрузка на двигатель больше, поэтому старое или низкокачественное масло быстрее теряет свои свойства.

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          Павел Башинский

          Павел Башинский

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          Украина
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