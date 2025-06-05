Летний микс: завтра в Украине ожидается жара до +30°C и возможны грозы
Киев • УНН
Завтра в Украине будет жарко, до +30°C, в западных, северных областях и в Винницкой области пройдут кратковременные грозовые дожди. В Киеве 6 июня ожидается до +29°C, возможна гроза.
Завтра, 6 июня, в Украине установится по-настоящему летняя жара - температура поднимется до +30°C. На большей части территории будет солнечно и сухо, но местами ожидаются кратковременные грозовые дожди. В Киеве также возможны грозы, но будет преобладать теплая сухая погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.
Детали
Завтра в Украине будет очень тепло, до жары. Максимальная температура воздуха ожидается в течение дня +25+30 градусов. Кратковременные грозовые дожди пройдут 6-го июня в западных областях, на севере и в Винницкой области. На остальной территории Украины будет преобладать сухая солнечная погода
Она также добавила, что в западных областях завтра ожидается местами сильный ветер, который может достигать штормовых значений.
В столице, по словам синоптика, температура воздуха завтра, 6 июня, достигнет +28, +29 градусов.
Столица будет на границе атмосферного фронта - есть вероятность кратковременного грозового дождя
Также она сообщила, что в дальнейшем в Украине будет преобладать жаркая погода. Только в понедельник, 9 июня, в северных, западных областях и местами в центре жара ослабнет до +21+25 градусов.
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