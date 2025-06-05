Экологическая ситуация в Украине в 2025 году: как война повлияла на окружающую среду

Полномасштабное вторжение россии в Украину негативно влияет на окружающую среду. Обстрелы лесов, морских экосистем, промышленных объектов провоцируют широкомасштабный и катастрофический ущерб, с которым украинцам придется бороться годами. УНН собрал основную информацию о последствиях агрессии рф.

Ущерб окружающей среде Украины от войны

Минприроды в начале июня сообщало, что сумма ущерба, нанесенного окружающей среде из-за российской агрессии, уже составляет 3,9 трлн грн. Отмечается, что эти показатели постоянно обновляются из-за постоянных атак рф по Украине. Также эти показатели учитывают только контролируемую территорию Украины, ведь трудно, а иногда невозможно оценить ущерб на оккупированных территориях.

Влияние войны на окружающую среду Украины

Из-за российской агрессии страдают леса, водоемы и почвы, которые отравляют в результате, в частности, применения россиянами химического оружия.

В апреле этого года в Минприроды сообщали, что война нарушила природный баланс - исчезают растения, гибнут животные, разрушаются среды их обитания. Например, популяции стрепета, журавлей и даже популяции летучих мышей уменьшились на десятки процентов в зонах боевых действий.

Одними из самых серьезных убытков, нанесенных рф, является разрушение Каховской плотины, отравление реки Сейм в Сумской области, разлив нефти в Керченском проливе из-за аварии российских танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" и полуразрушенное состояние Чернобыльского конфайнмента.

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Профессор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, руководитель Регионального Восточноевропейского Центра мониторинга пожаров Сергей Зибцев рассказывал, что из-за войны, которую начала россия, уничтожено более 2 млн гектаров лесов.

Агрессия рф влияет также на качество воздуха в Украине. Например, только в Запорожской области зафиксировано 269 случаев выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из-за обстрелов и пожаров, вызванных боевыми действиями. Общая сумма ущерба, нанесенного окружающей среде в результате загрязнения воздуха, превысила 269 миллионов 893 тысячи гривен.

Кроме того, в марте Минприроды сообщало, что около 25% общей территории Украины загрязнено взрывоопасными веществами, 557 шахт под российской оккупацией. Также оккупировано 10 национальных парков, 2 биосферных заповедника и 8 природных заповедников.

Еще одной проблемой являются отходы разрушения, которые образуются из-за обстрелов рф домов, инфраструктуры Украины.

В апреле 2025 года председатель комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко сообщал УНН, что в Украине уже 50 площадок для содержания отходов разрушения.

В Украине площадок для содержания отходов разрушения из-за агрессии рф - до 50.

Всемирный день охраны окружающей среды

Ежегодно с 1973 года 5 июня отмечается Всемирный день охраны окружающей среды под эгидой программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), что является крупнейшей глобальной платформой для информирования общественности о проблемах окружающей среды.

Время идет, и природа находится в аварийном режиме. Чтобы удержать глобальное потепление ниже 1,5°C в этом столетии, нужно вдвое сократить ежегодные выбросы парниковых газов до 2030 года. Без принятия мер влияние загрязнения воздуха, превышающего безопасные нормы, возрастет на 50% в течение десятилетия, а количество пластиковых отходов, попадающих в водные экосистемы, почти утроится до 2040 года.

Людям нужны срочные меры для решения этих насущных проблем.

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Перспективы восстановления и защиты окружающей среды в Украине

Эксперты в сфере инженерно-экологических исследований Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) в прошлом году рассказывали УНН, что Украине потребуется десятилетие для восстановления экосистемы после полномасштабной войны. Например, понадобится 30-50 лет для полного восстановления лесов, водных ресурсов 10-20 лет, а для заповедных зон от 10 до 40 лет.

В Украине сейчас борются с экологическими последствиями войны, в частности с помощью привлечения международной помощи, в том числе финансовой.

Также в апреле Кабинет министров Украины согласовал создание Института экологического восстановления и развития Украины. Это первое государственное учреждение, которое будет системно изучать экологические вызовы послевоенного периода.

Борьба с минным загрязнением в Украине

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и национальный оператор противоминной деятельности UDS заключили меморандум о сотрудничестве по гуманитарному разминированию и восстановлению окружающей среды.

Цель меморандума - это совместный поиск доноров для проектов в лесном и водном хозяйствах, разминирование территории Чернобыльской зоны отчуждения. Также речь идет о сотрудничестве для привлечения национальных и международных грантовых ресурсов для финансирования гуманитарных программ и проектов по восстановлению окружающей среды.

В марте 2025 года Всемирный банк, оценивая ситуацию в Украине, заявил, что на полное разминирование территорий Украины потребуется около 30 млрд дол.