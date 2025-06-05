Екологічна ситуація в Україні у 2025 році: як війна вплинула на довкілля

Повномасштабне вторгнення росії в Україну негативно впливає на навколишнє середовище. Обстріли лісів, морських екосистем, промислових об'єктів провокують широкомасштабну та катастрофічну шкоду з якою українцям доведеться боротися роками. УНН зібрав основну інформацію про наслідки агресії рф.

Збитки довкіллю України від війни

Міндовкілля на початку червня повідомляло, що сума збитків завданих довкіллю через російську агресію вже становить 3,9 трлн грн. Зазначається, що ці показники постійно оновлюються через постійні атаки рф по Україні. Також ці показники враховують лише контрольовану територію України, адже важко, а інколи не можливо оцінити збитки на окупованих територіях.

Вплив війни на довкілля України

Через російську агресію страждають ліси, водойми та ґрунти, які отруюють в наслідок, зокрема застосування росіянами хімічної зброї.

У квітні цього року у Міндовкіллі повідомляли, що війна порушила природний баланс - зникають рослини, гинуть тварини, руйнуються середовища їхнього існування. Наприклад, популяції дрохви, журавлів й навіть популяції кажанів зменшилися на десятки відсотків у зонах бойових дій.

Одними з найсерйозніших збитків завданих рф є руйнування Каховської греблі, отруєння річки Сейм на Сумщині, розлив нафти в Керченській протоці через аварію російських танкерів "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239" та напівзруйнований стан Чорнобильського конфайнменту.

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Професор Національного університету біоресурсів і природокористування України, керівник Регіонального Східноєвропейського Центру моніторингу пожеж Сергій Зібцев розповідав, що через війну, яку розпочала росія, знищено понад 2 млн гектарів лісів.

Агресія рф впливає також на якість повітря в Україні. Наприклад, лише у Запорізькій області зафіксовано 269 випадків викидів забруднюючих речовин в атмосферу через обстріли та пожежі, спричинені бойовими діями. Загальна сума шкоди, завданої довкіллю внаслідок забруднення повітря перевищила 269 мільйонів 893 тисячі гривень.

Окрім того, у березні Міндовкілля повідомляло, що близько 25% загальної території України забруднено вибухонебезпечними речовинами, 557 шахт під російською окупацію. Також окуповано 10 національних парків, 2 біосферні заповідники та 8 природних заповідників.

Ще однією проблемою є відходи руйнування, які утворюються через обстріли рф будинків, інфраструктури України.

У квітня 2025 року голова комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко повідомляв УНН, що в Україні вже 50 майданчиків для утримання відходів руйнування.

В Україні майданчиків для утримання відходів руйнування через агресію рф - до 50.

Всесвітній день охорони навколишнього середовища

Щорічно з 1973 року 5 червня відзначається Всесвітній день охорони навколишнього середовища під егідою програми Організації Об'єднаних Націй з навколишнього середовища (ЮНЕП), що є найбільшою глобальною платформою для інформування громадськості про проблеми довкілля.

Час минає, і природа перебуває в аварійному режимі. Щоб утримати глобальне потепління нижче 1,5°C у цьому столітті, потрібно вдвічі скоротити щорічні викиди парникових газів до 2030 року. Без вжиття заходів вплив забруднення повітря, що перевищує безпечні норми, зросте на 50% протягом десятиліття, а кількість пластикових відходів, що потрапляють у водні екосистеми, майже потроїться до 2040 року.

Людям потрібні термінові заходи на вирішення цих нагальних проблем.

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Перспективи відновлення та захисту довкілля в Україні

Експерти у сфері інженерно-екологічних досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) торік розповідали УНН, що Україні потрібно буде десятиліття для відновлення екосистеми після повномасштабної війни. Наприклад, знадобиться 30-50 років для повного відновлення лісів, водних ресурсів 10-20 років, а для заповідних зон від 10 до 40 років.

В Україні наразі борються з екологічними наслідками війни, зокрема за допомогою залучення міжнародної допомоги, в тому числі фінансової.

Також у квітні Кабінет міністрів України погодив створення Інституту екологічного відновлення та розвитку України. Це перша державна установа, яка буде системно вивчатиме екологічні виклики післявоєнного періоду.

Боротьба з мінним забрудненням в Україні

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України та національний оператор протимінної діяльності UDS уклали меморандум про співпрацю щодо гуманітарного розмінування та відновлення довкілля.

Мета меморандуму - це спільний пошук донорів для проєктів у лісовому та водному господарствах, розмінування території Чорнобильської зони відчуження. Також мова йде про співпрацю для залучення національних та міжнародних грантових ресурсів задля фінансування гуманітарних програм та проєктів з відновлення довкілля.

У березня 2025 року Світовий банк оцінюючи ситуацію в України заявив, що на повне розмінування територій України буде потрібно близько 30 млрд дол.