У саркофазі ЧАЕС виявили понад 300 дірок після атаки дронів: МАГАТЕ оцінило загрозу радіації
Київ • УНН
Внаслідок атаки дронів у лютому 2025 року, саркофаг ЧАЕС зазнав значних пошкоджень, виявлено понад 300 дірок. Головна кранова система також пошкоджена та не функціонує.
Після атаки російськими дронами в лютому 2025 року у саркофазі Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС) виявили понад 300 дірок. Попередня оцінка фізичної цілісності великої аркової споруди "Укриття" показала великі пошкодження. Про це заявив Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі, передає УНН.
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Зазначається, що на Чорнобильській АЕС тривають розслідування для визначення масштабів пошкоджень, завданих саркофагу після атаки дрона в середині лютого.
Знадобилося кілька тижнів, щоб повністю загасити пожежі, спричинені ударом. В результаті аварійних робіт у зовнішній обшивці арки НБК утворилося приблизно 330 отворів, кожен із середнім розміром 30-50 см
Згідно з інформацією, наданою групі МАГАТЕ на місці, попередня оцінка фізичної цілісності великої аркової споруди виявила наступні значні пошкодження:
- панелей з нержавіючої сталі зовнішнього облицювання,
- ізоляційних матеріалів,
- значної частини мембрани, розташованої між шарами ізоляційних матеріалів, що запобігають потраплянню води, вологи та повітря.
Крім того, команду МАГАТЕ поінформували, що головна кранова система саркофага (MCS) НБК, яка включає зону північного гаража для обслуговування кранів, була пошкоджена внаслідок удару дрона та наразі не функціонує.
Інші системи НБК, що забезпечують відповідні функції безпеки, такі як радіаційний моніторинг, сейсмічний моніторинг, дезактивація та поводження з радіоактивними відходами, енергопостачання та протипожежний захист, залишаються функціонуючими.
На Чорнобильській АЕС додали, що системи опалення, вентиляції та кондиціювання повітря залишаються працездатними, проте після інциденту з безпілотником вони не експлуатуються
"Ми поступово отримуємо повнішу картину серйозних пошкоджень, завданих ударом дрона. Для їх усунення знадобиться чимало часу та коштів", - наголосив Гроссі.
За даними МАГАТЕ, на Чорнобильській АЕС досі не спостерігається підвищення рівня радіації, що свідчить про відсутність викиду радіоактивних матеріалів внаслідок удару.
Нагадаємо
14 лютого 2025 року російський ударний дрон з фугасною частиною пошкодив захисне укриття на ЧАЕС.
Внаслідок атаки було пошкоджено захисну оболонку ядерного реактора вартістю 1,5 мільярда євро. Витрати на ремонт, ймовірно, покриють західні уряди.
Українські фахівці працюють над відновленням безпечного укриття на ЧАЕС, пошкодженого внаслідок удару російським дроном. Пошкодження призвели до появи великого отвору в даху.
Ситуація на ЗАЕС: існує постійна загроза ядерній безпеці на півдні України - МАГАТЕ01.05.25, 11:50 • 11889 переглядiв