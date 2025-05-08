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Удар дрона рф по ЧАЕС: збитки на десятки мільйонів євро, ремонт може тривати роками - The Guardian

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Російський дрон 14 лютого пошкодив захисну оболонку реактора ЧАЕС, збитки сягають десятків мільйонів євро. Ремонт може тривати місяці, а то і роки.

Удар дрона рф по ЧАЕС: збитки на десятки мільйонів євро, ремонт може тривати роками - The Guardian

Удар російського безпілотника по Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС) 14 лютого завдав збитків на десятки мільйонів євро. Про це йдеться у матеріалі The Guardian, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що внаслідок атаки було пошкоджено захисну оболонку ядерного реактора вартістю 1,5 мільярда євро. Витрати на ремонт, ймовірно, покриють західні уряди.

За попередніми оцінками, повний ремонт коштуватиме більше, ніж 25 млн євро, наявних у спеціальному міжнародному резервному фонді

- вказують автори.

За словами американського інженера Еріка Шмімана, який 15 років працював над проєктуванням та будівництвом укриття для ЧАЕС, для повного ремонту пошкодженого укриття знадобляться місяці, якщо не роки.

"Раніше розрахований термін служби укриття становив 100 років, що давало б час для виведення саркофага та ядерних відходів під ним з експлуатації, але зараз це під сумнівом, якщо його не відремонтувати", - сказав фахівець.

Нагадаємо

Вночі 14 лютого російський ударний дрон з фугасною частиною пошкодив захисне укриття на ЧАЕС. Пошкодження порушило функції ізоляції.

У квітні міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук заявила, що через пошкодження конфайнменту на ЧАЕС призупинено плани демонтажу нестабільних конструкцій.

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Вадим Хлюдзинський

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