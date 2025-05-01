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Підписання угоди між США та Україною: політолог вказав на нюанси
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На ЧАЕС відновлюють пошкоджене укриття після атаки БПЛА рф у 2025 році - МАГАТЕ

Київ • УНН

 • 6174 перегляди

Українські фахівці працюють над відновленням безпечного укриття на ЧАЕС, пошкодженого внаслідок удару російським дроном. Пошкодження призвели до появи великого отвору в даху.

На ЧАЕС відновлюють пошкоджене укриття після атаки БПЛА рф у 2025 році - МАГАТЕ

Українські інженери і будівельники проводять роботи нового безпечного укриття на території Чорнобильської АЕС, яке було пошкоджене внаслідок удару російським БПЛА на початку 2025 року. Про це йдеться у звіті Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), передає УНН.

Деталі

За словами генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, нещодавно експерти агентства відвідали ЧАЕС і оцінили наслідки удару дроном 14 лютого. Тоді це призвело до появи в даху укриття великого отвору – для гасіння пожежі знадобилось кілька тижнів.

Нове безпечне укриття було введене в експлуатацію в 2019 році: воно побудоване для запобігання радіоактивним викидам з реактора, зруйнованого внаслідок аварії 26 квітня 1986 року. 

Наразі на об'єкті зосереджені зусилля на оцінці повного масштабу збитків, а також на проведенні короткострокових ремонтних робіт. Очевидно, що споруда для утримання, побудована за величезні гроші і за значної міжнародної підтримки, зазнала значної шкоди

– заявив Гроссі.

Нагадаємо

Раніше The New York Times повідомляло, що на 4-му енергоблоці Чорнобильської АЕС, яка постраждала від російської атаки, ймовірно доведеться відкласти демонтаж саркофага, встановленого за часів СРСР.

Також УНН повідомляв, що Україна та Франція розглядають можливість реалізації проєктів з відновлюваної енергетики в Чорнобильській зоні відчудження.

Євген Устименко

Євген Устименко

ВійнаКиїв
Рафаель Гроссі
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