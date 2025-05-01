На ЧАЕС відновлюють пошкоджене укриття після атаки БПЛА рф у 2025 році - МАГАТЕ

Українські інженери і будівельники проводять роботи нового безпечного укриття на території Чорнобильської АЕС, яке було пошкоджене внаслідок удару російським БПЛА на початку 2025 року. Про це йдеться у звіті Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), передає УНН.

За словами генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, нещодавно експерти агентства відвідали ЧАЕС і оцінили наслідки удару дроном 14 лютого. Тоді це призвело до появи в даху укриття великого отвору – для гасіння пожежі знадобилось кілька тижнів.

Нове безпечне укриття було введене в експлуатацію в 2019 році: воно побудоване для запобігання радіоактивним викидам з реактора, зруйнованого внаслідок аварії 26 квітня 1986 року.

Наразі на об'єкті зосереджені зусилля на оцінці повного масштабу збитків, а також на проведенні короткострокових ремонтних робіт. Очевидно, що споруда для утримання, побудована за величезні гроші і за значної міжнародної підтримки, зазнала значної шкоди