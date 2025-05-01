На ЧАЭС восстанавливают поврежденное укрытие после атаки БПЛА рф в 2025 году – МАГАТЭ

Украинские инженеры и строители проводят работы по созданию нового безопасного укрытия на территории Чернобыльской АЭС, которое было повреждено в результате удара российским БПЛА в начале 2025 года. Об этом говорится в отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает УНН.

По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, недавно эксперты агентства посетили ЧАЭС и оценили последствия удара дроном 14 февраля. Тогда это привело к появлению в крыше укрытия большого отверстия – для тушения пожара понадобилось несколько недель.

Новое безопасное укрытие было введено в эксплуатацию в 2019 году: оно построено для предотвращения радиоактивных выбросов из реактора, разрушенного в результате аварии 26 апреля 1986 года.

В настоящее время на объекте сосредоточены усилия на оценке полного масштаба ущерба, а также на проведении краткосрочных ремонтных работ. Очевидно, что сооружение для удержания, построенное за огромные деньги и при значительной международной поддержке, понесло значительный ущерб