російський дрон влучив у захисне укриття на ЧАЕС, укриття було пошкоджене - Зеленський

Російський ударний дрон з фугасною частиною влучив у захисне укриття на ЧАЕС, пожежу загасили, радіаційний фон не змінився, але пошкодження укриття оцінюються як суттєві, повідомив Президент України Володимир Зеленський, показавши відео, пише УНН.

Російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції - написав Зеленський у соцмережах.

Це укриття, зазначив Президент, Україна будувала разом з іншими країнами Європи та світу, разом з Америкою – з усіма, хто хоче справжньої безпеки для людей. "Єдина держава у світі, яка може атакувати такі обʼєкти, окуповувати територію атомних станцій та вести бойові дії, взагалі не рахуючись із наслідками, – це сьогоднішня росія. І це терористична загроза всьому світові", - вказав він.

Укриття на ЧАЕС було пошкоджене цим дроном. Пожежу загасили. На даний час радіаційний фон не підвищувався, і за цим постійно стежать. За першими оцінками, пошкодження укриття суттєві - повідомив Зеленський.

"росія щоночі здійснює такі атаки проти української інфраструктури й наших міст. росія продовжує збільшувати свою армію. росія не змінює своєї божевільної антилюдської державної риторики. І це означає, що путін точно не готується до переговорів. Він готується й надалі обманювати світ. Саме тому потрібен обʼєднаний тиск усіх, хто цінує життя, – тиск на агресора. росія повинна нести відповідальність за те, що вона робить", - наголосив Президент України.

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