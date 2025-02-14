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росія випустила 133 дрони по Україні вночі: скільки збили і які наслідки атаки рф

росія випустила 133 дрони по Україні вночі: скільки збили і які наслідки атаки рф

Київ • УНН

 • 27304 перегляди

росія здійснила масштабну атаку з використанням 133 БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів з різних напрямків. ЗСУ збили 73 ударних дронів, а 58 імітаторів були локаційно втрачені.

росія вночі атакувала Україну 133 безпілотниками, знищено 73 ударних дронів в 11 областях, а 58 імітаторів були втрачені, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 14 лютого ворог атакував 133-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 73-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях. 58 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків)

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Внаслідок ворожої атаки, як вказано, постраждали Київщина, Сумщина, Чернігівщина, Одещина та Харківщина.

Нічний авіаудар по Сумщині: що відомо про наслідки атаки безпілотника14.02.25, 06:36 • 33763 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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