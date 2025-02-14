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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россия выпустила 133 дрона по Украине ночью: сколько сбили и какие последствия атаки рф

россия выпустила 133 дрона по Украине ночью: сколько сбили и какие последствия атаки рф

Киев  •  УНН

 • 11747 просмотра

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россия осуществила масштабную атаку с использованием 133 БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов с разных направлений. ВСУ сбили 73 ударных дронов, а 58 имитаторов были локально потеряны.

россия ночью атаковала Украину 133 беспилотниками, уничтожено 73 ударных дронов в 11 областях, а 58 имитаторов были потеряны, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 14 февраля враг атаковал 133-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Миллерово, Курск, Брянск, Шаталово, Приморско-Ахтарск - рф.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 73-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областях. 58 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Вследствие вражеской атаки, как указано, пострадали Киевская, Сумская, Черниговская, Одесская и Харьковская области.

Ночной авиаудар по Сумщине: что известно о последствиях атаки беспилотника14.02.25, 06:36 • 20153 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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