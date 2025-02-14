россия выпустила 133 дрона по Украине ночью: сколько сбили и какие последствия атаки рф
Киев • УНН
россия осуществила масштабную атаку с использованием 133 БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов с разных направлений. ВСУ сбили 73 ударных дронов, а 58 имитаторов были локально потеряны.
россия ночью атаковала Украину 133 беспилотниками, уничтожено 73 ударных дронов в 11 областях, а 58 имитаторов были потеряны, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 14 февраля враг атаковал 133-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Миллерово, Курск, Брянск, Шаталово, Приморско-Ахтарск - рф.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 73-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областях. 58 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)
Вследствие вражеской атаки, как указано, пострадали Киевская, Сумская, Черниговская, Одесская и Харьковская области.
Ночной авиаудар по Сумщине: что известно о последствиях атаки беспилотника14.02.25, 06:36 • 20153 просмотра