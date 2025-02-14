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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ночной авиаудар по Сумщине: что известно о последствиях атаки беспилотника

Ночной авиаудар по Сумщине: что известно о последствиях атаки беспилотника

Киев  •  УНН

 • 1908 просмотра

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В результате ночного авиаудара на окраине Сум вспыхнула хозяйственная постройка, один человек ранен. Экстренные службы работают на месте происшествия, оценивая масштабы разрушений.

В ночь на 14 февраля вражеские войска совершили очередной авиаудар по Сумской области. Об этом сообщает Сумской городской совет, передает УНН.

Детали

Согласно информации, в результате атаки беспилотника на окраине города Сумской общине вспыхнула хозяйственная постройка. 

По предварительной информации, один человек получил ранения. На месте работают экстренные службы, оценивая масштабы разрушений и ликвидируя последствия удара. 

Жителей призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и соблюдать меры безопасности.

Напомним

Воздушные Силы информировали о пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Сумщину.

Атака рф "шахедом" на Сумы: количество пострадавших возросло до двух10.02.25, 15:07 • 25129 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
ukrainaУкраина
sumyСумы

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