Ночной авиаудар по Сумщине: что известно о последствиях атаки беспилотника
Киев • УНН
В результате ночного авиаудара на окраине Сум вспыхнула хозяйственная постройка, один человек ранен. Экстренные службы работают на месте происшествия, оценивая масштабы разрушений.
В ночь на 14 февраля вражеские войска совершили очередной авиаудар по Сумской области. Об этом сообщает Сумской городской совет, передает УНН.
Детали
Согласно информации, в результате атаки беспилотника на окраине города Сумской общине вспыхнула хозяйственная постройка.
По предварительной информации, один человек получил ранения. На месте работают экстренные службы, оценивая масштабы разрушений и ликвидируя последствия удара.
Жителей призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и соблюдать меры безопасности.
Напомним
Воздушные Силы информировали о пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Сумщину.
Атака рф "шахедом" на Сумы: количество пострадавших возросло до двух10.02.25, 15:07 • 25129 просмотров