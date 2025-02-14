Ночной авиаудар по Сумщине: что известно о последствиях атаки беспилотника

В ночь на 14 февраля вражеские войска совершили очередной авиаудар по Сумской области. Об этом сообщает Сумской городской совет, передает УНН.

Детали

Согласно информации, в результате атаки беспилотника на окраине города Сумской общине вспыхнула хозяйственная постройка.

По предварительной информации, один человек получил ранения. На месте работают экстренные службы, оценивая масштабы разрушений и ликвидируя последствия удара.

Жителей призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и соблюдать меры безопасности.

Напомним

Воздушные Силы информировали о пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Сумщину.

Атака рф "шахедом" на Сумы: количество пострадавших возросло до двух