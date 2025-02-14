Нічний авіаудар по Сумщині: що відомо про наслідки атаки безпілотника

У ніч на 14 лютого ворожі війська здійснили черговий авіаудар по Сумській області. Про це повідомляє Сумська міська рада, передає УНН.

Деталі

Згідно з інформацією, внаслідок атаки безпілотника на околиці міста Сумській громаді спалахнула господарська будівля.

За попередньою інформацією, одна людина зазнала поранень. На місці працюють екстрені служби, оцінюючи масштаби руйнувань та ліквідовуючи наслідки удару.

Жителів закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги та дотримуватися заходів безпеки.

Нагадаємо

Повітряні Сили інформували щодо пусків керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.

Атака рф "шахедом" на Суми: кількість постраждалих зросла до двох