Атака рф "шахедом" на Суми: кількість постраждалих зросла до двох
Київ • УНН
Внаслідок ворожої атаки дрона "Шахед" у Сумах постраждало двоє жінок та пошкоджено 348 вікон. На місці працюють рятувальники, розгорнуто пункт незламності, де вже отримали допомогу понад 60 осіб.
Внаслідок атаки російських військ дроном типу Shahed у Сумах постраждало двоє жінок, повідомили у Сумській ОВА у Telegram у понеділок, пише УНН.
Постраждали двоє жінок: одна проходить амбулаторне лікування, друга – доправлена до стаціонару
Медичними розрахунками ДСНС, як вказано, надано допомогу 5 людям, 13 - отримали психологічну підтримку.
"Працює міський штаб з ліквідації наслідків обстрілу, розгорнуто мобільний пункт незламності ДСНС. З моменту прильоту в пункт незламності звернулись 66 людей, до штабу ліквідації наслідків - 53", - зазначено у повідомленні.
Продовжуються аварійно-відновлювальні роботи із закриття віконних прорізів. "Наразі вже закрито близько 50. Всього пошкоджено - 348", - вказали в ОВА.
"Системи енергопостачання, водопостачання та теплопостачання в пошкоджених будинках працюють у штатному режимі", - ідеться у повідомленні.
Доповнення
За даними Офісі Генпрокурора, 9 лютого близько 22:50 ворожий безпілотник влучив у автомобільну стоянку у дворі багатоквартирного житлового будинку в місті Суми. У 4 багатоповерхівках повилітали вікна.
Загарбники атакували Суми: госпіталізовано поранену жінку10.02.25, 01:49 • 45931 перегляд