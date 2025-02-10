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Загарбники атакували Суми: госпіталізовано поранену жінку

Загарбники атакували Суми: госпіталізовано поранену жінку

Київ • УНН

 • 45931 перегляди

У результаті терористичного удару в Сумах постраждала жінка 1987 року народження, яку госпіталізували. Пошкоджено 21 транспортний засіб та 5 будівель на вулицях Збройних Сил України та Заливна.

У Сумах внаслідок терористичного удару постраждала жінка. Про це повідомляє Сумська міська рада, передає УНН.

Деталі

Згідно з інформацією потерпіла жінка 1987 року народження була терміново госпіталізована.

На місці події працюють представники штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, зокрема, у школі №29.

Нагадаємо

У Сумах під час атаки було знищено шість автомобілів, ще п’ятнадцять транспортних засобів зазнали пошкоджень. Пошкоджено також кілька вікон у будинках на вулицях Збройних Сил України та Заливна, що додало до загальної кількості п’яти пошкоджених будівель.

У Сумах БпЛА окупантів пошкодив 15 авто та 3 будинки на автостоянці10.02.25, 00:17 • 30487 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
sumyСуми

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