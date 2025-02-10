Загарбники атакували Суми: госпіталізовано поранену жінку
Київ • УНН
У результаті терористичного удару в Сумах постраждала жінка 1987 року народження, яку госпіталізували. Пошкоджено 21 транспортний засіб та 5 будівель на вулицях Збройних Сил України та Заливна.
У Сумах внаслідок терористичного удару постраждала жінка. Про це повідомляє Сумська міська рада, передає УНН.
Деталі
Згідно з інформацією потерпіла жінка 1987 року народження була терміново госпіталізована.
На місці події працюють представники штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, зокрема, у школі №29.
Нагадаємо
У Сумах під час атаки було знищено шість автомобілів, ще п’ятнадцять транспортних засобів зазнали пошкоджень. Пошкоджено також кілька вікон у будинках на вулицях Збройних Сил України та Заливна, що додало до загальної кількості п’яти пошкоджених будівель.
У Сумах БпЛА окупантів пошкодив 15 авто та 3 будинки на автостоянці10.02.25, 00:17 • 30487 переглядiв