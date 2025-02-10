Загарбники атакували Суми: госпіталізовано поранену жінку

У Сумах внаслідок терористичного удару постраждала жінка. Про це повідомляє Сумська міська рада, передає УНН.

Деталі

Згідно з інформацією потерпіла жінка 1987 року народження була терміново госпіталізована.

На місці події працюють представники штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, зокрема, у школі №29.

Нагадаємо

У Сумах під час атаки було знищено шість автомобілів, ще п’ятнадцять транспортних засобів зазнали пошкоджень. Пошкоджено також кілька вікон у будинках на вулицях Збройних Сил України та Заливна, що додало до загальної кількості п’яти пошкоджених будівель.

У Сумах БпЛА окупантів пошкодив 15 авто та 3 будинки на автостоянці