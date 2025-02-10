Захватчики атаковали Сумы: госпитализирована раненая женщина
Киев • УНН
В результате террористического удара в Сумах пострадала женщина 1987 года рождения, которую госпитализировали. Повреждено 21 транспортное средство и 5 зданий на улицах Вооруженных Сил Украины и Заливная.
В Сумах в результате террористического удара пострадала женщина. Об этом сообщает Сумской городской совет, передает УНН.
Детали
Согласно информации пострадавшая женщина 1987 года рождения была срочно госпитализирована.
На месте происшествия работают представители штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в частности, в школе №29.
Напомним
В Сумах во время атаки было уничтожено шесть автомобилей, еще пятнадцать транспортных средств получили повреждения. Повреждены также несколько окон в домах на улицах Вооруженных Сил Украины и Заливная, что добавило к общему количеству пяти поврежденных зданий.
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