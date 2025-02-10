В Сумах БпЛА оккупантов повредил 15 авто и 3 дома на автостоянке
Киев • УНН
Спасатели потушили пожар после падения беспилотника оккупантов на автостоянку в Сумах. Огонь охватил 6 автомобилей, всего повреждено 15 транспортных средств и 3 жилых дома.
В Сумах спасатели потушили пожар после падения БпЛА оккупантов. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
Детали
Огонь охватил 6 автомобилей, а в целом повреждения получили 15 транспортных средств и 3 жилых дома.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Сейчас продолжаются работы по оценке нанесенного ущерба.
Напомним,
В Сумах беспилотник попал в автомобильную стоянку, в результате чего загорелся пожар.
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