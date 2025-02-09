Вражеский дрон атаковал автостоянку в жилом районе Сум: что известно о последствиях

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 • 3167 просмотра

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В Сумах беспилотник попал в автомобильную стоянку, повредив припаркованные авто и окна в соседних домах. Информация о пострадавших отсутствует, службы оценивают масштабы разрушений.

В Сумах вражеский дрон попал в автомобильную стоянку в жилом квартале. Об этом сообщает исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь, передает УНН.

Детали

В результате взрыва на автомобильной стоянке получили повреждения припаркованные машины, а в соседних многоэтажках выбиты окна. 

На месте работают соответствующие службы, которые оценивают масштабы разрушений. Информации о пострадавших пока нет. 

Напомним

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