Вражеский дрон атаковал автостоянку в жилом районе Сум: что известно о последствиях
Киев • УНН
В Сумах беспилотник попал в автомобильную стоянку, повредив припаркованные авто и окна в соседних домах. Информация о пострадавших отсутствует, службы оценивают масштабы разрушений.
В Сумах вражеский дрон попал в автомобильную стоянку в жилом квартале. Об этом сообщает исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь, передает УНН.
Детали
В результате взрыва на автомобильной стоянке получили повреждения припаркованные машины, а в соседних многоэтажках выбиты окна.
На месте работают соответствующие службы, которые оценивают масштабы разрушений. Информации о пострадавших пока нет.
Напомним
Ранее было проинформировано, что в городе Сумы прогремели взрывы.
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