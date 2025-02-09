Ворожий дрон атакував автостоянку в житловому районі Сум: що відомо про наслідки

У Сумах ворожий дрон влучив у автомобільну стоянку в житловому кварталі. Про це повідомляє виконувач обовʼязків міського голови Артем Кобзар, передає УНН.

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Унаслідок вибуху на автомобільній стоянці зазнали пошкоджень припарковані машини, а в сусідніх багатоповерхівках вибиті вікна.

На місці працюють відповідні служби, які оцінюють масштаби руйнувань. Інформації про постраждалих наразі немає.

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, що у місті Суми пролунали вибухи.

У Сумах від вибуху постраждав 13-річний хлопчик, який приніс додому запчастини, схожі на двигун