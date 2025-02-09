Ворожий дрон атакував автостоянку в житловому районі Сум: що відомо про наслідки
Київ • УНН
У Сумах безпілотник влучив у автомобільну стоянку, пошкодивши припарковані авто та вікна в сусідніх будинках. Інформація про постраждалих відсутня, служби оцінюють масштаби руйнувань.
У Сумах ворожий дрон влучив у автомобільну стоянку в житловому кварталі. Про це повідомляє виконувач обовʼязків міського голови Артем Кобзар, передає УНН.
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Унаслідок вибуху на автомобільній стоянці зазнали пошкоджень припарковані машини, а в сусідніх багатоповерхівках вибиті вікна.
На місці працюють відповідні служби, які оцінюють масштаби руйнувань. Інформації про постраждалих наразі немає.
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Раніше було поінформовано, що у місті Суми пролунали вибухи.
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