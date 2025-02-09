Ворожий дрон атакував автостоянку в житловому районі Сум: що відомо про наслідки

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У Сумах безпілотник влучив у автомобільну стоянку, пошкодивши припарковані авто та вікна в сусідніх будинках. Інформація про постраждалих відсутня, служби оцінюють масштаби руйнувань.

У Сумах ворожий дрон влучив у автомобільну стоянку в житловому кварталі. Про це повідомляє виконувач обовʼязків міського голови Артем Кобзар, передає УНН.

Деталі

Унаслідок вибуху на автомобільній стоянці зазнали пошкоджень припарковані машини, а в сусідніх багатоповерхівках вибиті вікна. 

На місці працюють відповідні служби, які оцінюють масштаби руйнувань. Інформації про постраждалих наразі немає. 

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, що у місті Суми пролунали вибухи.

У Сумах від вибуху постраждав 13-річний хлопчик, який приніс додому запчастини, схожі на двигун09.02.25, 15:22 • 38117 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
sumyСуми

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