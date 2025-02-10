У Сумах БпЛА окупантів пошкодив 15 авто та 3 будинки на автостоянці

У Сумах рятувальники загасили пожежу після падіння БпЛА окупантів. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

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Вогонь охопив 6 автомобілів, а загалом ушкоджень зазнали 15 транспортних засобів та 3 житлові будинки.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Наразі тривають роботи з оцінки завданих збитків.

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