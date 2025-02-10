У Сумах БпЛА окупантів пошкодив 15 авто та 3 будинки на автостоянці
Київ • УНН
Рятувальники загасили пожежу після падіння безпілотника окупантів на автостоянку в Сумах. Вогонь охопив 6 автомобілів, загалом пошкоджено 15 транспортних засобів та 3 житлові будинки.
У Сумах рятувальники загасили пожежу після падіння БпЛА окупантів. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.
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Вогонь охопив 6 автомобілів, а загалом ушкоджень зазнали 15 транспортних засобів та 3 житлові будинки.
За попередніми даними, постраждалих немає.
Наразі тривають роботи з оцінки завданих збитків.
Нагадаємо
У Сумах безпілотник влучив у автомобільну стоянку, унаслідок чого зайнялася пожежа.
Ворожий дрон атакував автостоянку в житловому районі Сум: що відомо про наслідки09.02.25, 23:30 • 75303 перегляди