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У Сумах БпЛА окупантів пошкодив 15 авто та 3 будинки на автостоянці

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Рятувальники загасили пожежу після падіння безпілотника окупантів на автостоянку в Сумах. Вогонь охопив 6 автомобілів, загалом пошкоджено 15 транспортних засобів та 3 житлові будинки.

У Сумах рятувальники загасили пожежу після падіння БпЛА окупантів. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

Деталі

Вогонь охопив 6 автомобілів, а загалом ушкоджень зазнали 15 транспортних засобів та 3 житлові будинки. 

За попередніми даними, постраждалих немає.

Наразі тривають роботи з оцінки завданих збитків.

Нагадаємо

У Сумах безпілотник влучив у автомобільну стоянку, унаслідок чого зайнялася пожежа.

Ворожий дрон атакував автостоянку в житловому районі Сум: що відомо про наслідки09.02.25, 23:30 • 75303 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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