Атака рф "шахедом" на Сумы: количество пострадавших возросло до двух
Киев • УНН
В результате вражеской атаки дрона «Шахед» в Сумах пострадали две женщины и повреждены 348 окон. На месте работают спасатели, развернут пункт несокрушимости, где уже получили помощь более 60 человек.
В результате атаки российских войск дроном типа Shahed в Сумах пострадали две женщины, сообщили в Сумской ОВА в Telegram в понедельник, пишет УНН.
Пострадали две женщины: одна проходит амбулаторное лечение, вторая - доставлена в стационар
Медицинскими расчетами ГСЧС, как указано, оказана помощь 5 людям, 13 - получили психологическую поддержку.
"Работает городской штаб по ликвидации последствий обстрела, развернут мобильный пункт несокрушимости ГСЧС. С момента прилета в пункт несокрушимости обратились 66 человек, в штаб ликвидации последствий - 53", - говорится в сообщении.
Продолжаются аварийно-восстановительные работы по закрытию оконных проемов. "На данный момент уже закрыто около 50. Всего повреждено - 348", - указали в ОВА.
"Системы энергоснабжения, водоснабжения и теплоснабжения в поврежденных домах работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Дополнение
По данным Офисе Генпрокурора, 9 февраля около 22:50 вражеский беспилотник попал в автомобильную стоянку во дворе многоквартирного жилого дома в городе Сумы. В 4 многоэтажках повылетали окна.
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