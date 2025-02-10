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Атака рф "шахедом" на Сумы: количество пострадавших возросло до двух

Киев  •  УНН

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В результате вражеской атаки дрона «Шахед» в Сумах пострадали две женщины и повреждены 348 окон. На месте работают спасатели, развернут пункт несокрушимости, где уже получили помощь более 60 человек.

В результате атаки российских войск дроном типа Shahed в Сумах пострадали две женщины, сообщили в Сумской ОВА в Telegram в понедельник, пишет УНН.

Пострадали две женщины: одна проходит амбулаторное лечение, вторая - доставлена в стационар

- сообщили в ОВА.

Медицинскими расчетами ГСЧС, как указано, оказана помощь 5 людям, 13 - получили психологическую поддержку.

"Работает городской штаб по ликвидации последствий обстрела, развернут мобильный пункт несокрушимости ГСЧС. С момента прилета в пункт несокрушимости обратились 66 человек, в штаб ликвидации последствий - 53", - говорится в сообщении.

Продолжаются аварийно-восстановительные работы по закрытию оконных проемов. "На данный момент уже закрыто около 50. Всего повреждено - 348", - указали в ОВА.

"Системы энергоснабжения, водоснабжения и теплоснабжения в поврежденных домах работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Дополнение

По данным Офисе Генпрокурора, 9 февраля около 22:50 вражеский беспилотник попал в автомобильную стоянку во дворе многоквартирного жилого дома в городе Сумы. В 4 многоэтажках повылетали окна.

Захватчики атаковали Сумы: госпитализирована раненая женщина10.02.25, 01:49 • 40827 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
sumyСумы

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