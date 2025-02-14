российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский

Российский ударный дрон с фугасной частью попал в защитное укрытие на ЧАЭС, пожар был потушен, радиационный фон не изменился, но повреждения укрытия оцениваются как существенные, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, показав видео, пишет УНН.

Российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие, которое защищает мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции - написал Зеленский в соцсетях.

Это укрытие, отметил Президент, Украина строила вместе с другими странами Европы и мира, вместе с Америкой - со всеми, кто хочет настоящей безопасности для людей. "Единственное государство в мире, которое может атаковать такие объекты, оккупировать территорию атомных станций и вести боевые действия, вообще не считаясь с последствиями, - это сегодняшняя россия. И это террористическая угроза всему миру", - указал он.

Укрытие на ЧАЭС было повреждено этим дроном. Пожар потушили. На данный момент радиационный фон не повышался, и за этим постоянно следят. По первым оценкам, повреждения укрытия существенные - сообщил Зеленский.

"россия каждую ночь совершает такие атаки против украинской инфраструктуры и наших городов. россия продолжает увеличивать свою армию. россия не меняет своей безумной антигуманной государственной риторики. И это означает, что путин точно не готовится к переговорам. Он готовится и дальше обманывать мир. Именно поэтому нужно объединенное давление всех, кто ценит жизнь, - давление на агрессора. россия должна нести ответственность за то, что она делает", - подчеркнул Президент Украины.

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