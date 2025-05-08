Удар дрона рф по ЧАЭС: убытки на десятки миллионов евро, ремонт может длиться годами - The Guardian

$41.450.15
46.960.22
ukenru
В Ватикане черный дым: кардиналы не избрали Папу Римского с первого раза
19:04 • 8284 просмотра

В Ватикане черный дым: кардиналы не избрали Папу Римского с первого раза

18:29 • 22935 просмотра

Соглашение о полезных ископаемых: стали известны детали того, как и за что будут голосовать нардепы

Эксклюзив
7 мая, 15:37 • 32027 просмотра

Решение суда - не указ: как АРМА затягивает исполнение постановлений

Эксклюзив
7 мая, 15:25 • 48501 просмотра

Комитетская работа: сколько зарабатывают и как изменились зарплаты глав и руководителей секретариатов комитетов ВР

Эксклюзив
7 мая, 14:38 • 43654 просмотра

"Эффективно сбивать баллистику могут только системы Patriot": эксперт объяснил, как работает ПВО и в чем нуждается Украина

Эксклюзив
7 мая, 14:35 • 48904 просмотра

В Киеве взорвался терминал «ПриватБанка»: чудом обошлось без жертв – видео

Эксклюзив
7 мая, 13:29 • 44098 просмотра

Гранула, мюсли, хлопья: нутрициолог объяснила, могут ли быть полезными сухие завтраки

Эксклюзив
7 мая, 13:20 • 40823 просмотра

На каком этапе введения электронной оплаты в маршрутках в Киеве - ответ КГГА

Эксклюзив
7 мая, 10:29 • 97366 просмотра

В Украине почти вся бытовая электроника импортная: эксперт рассказал о схемах "серого" рынка

7 мая, 10:06 • 101365 просмотра

Удары Индии по Пакистану: как мировое сообщество реагирует на конфликт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+8°
2.9м/с
60%
748 мм
Популярные новости

Андрей Матюха и Favbet Foundation: поддержка молодых украинских спортсменов

7 мая, 15:43 • 8802 просмотра

В ЕС отреагировали на визит лидера КНР в москву

7 мая, 15:49 • 10964 просмотра

В Генштабе сообщили об изменениях в программе базовой военной подготовки для некоторых категорий военных

7 мая, 15:54 • 12997 просмотра

Марченко о соглашении по ископаемым: позволяет говорить о том, что это полноценное партнерство с США

7 мая, 16:32 • 9280 просмотра

Курортный Скадовск стал "призраком": АТЕШ показал подготовку оккупантов ко "дню победы"

7 мая, 17:20 • 14876 просмотра
публикации

Соглашение о полезных ископаемых: стали известны детали того, как и за что будут голосовать нардепы

18:29 • 22935 просмотра

В Украине почти вся бытовая электроника импортная: эксперт рассказал о схемах "серого" рынка
Эксклюзив

7 мая, 10:29 • 97366 просмотра

Удары Индии по Пакистану: как мировое сообщество реагирует на конфликт

7 мая, 10:06 • 101365 просмотра

Дефицит тренеров, война и выезд детей за границу: Минспорта об угрозах для большого спорта
Эксклюзив

7 мая, 09:50 • 94831 просмотра

Создают рекорды и приумножают урожаи: история агроинститута, который попал в Книгу рекордов
Эксклюзив

7 мая, 09:39 • 85995 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Си Цзиньпин

Урсула фон дер Ляйен

Дэвид Лэмми

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Пожарные спасли щенка во время пожара в Днепропетровской области

7 мая, 13:49 • 31864 просмотра

GTA VI: вышел второй трейлер

6 мая, 13:46 • 63814 просмотра

Тимоти Шаламе пропустил Met Gala ради игры НБА, пока Кайли Дженнер блистала на мероприятии

6 мая, 09:05 • 113650 просмотра

Met Gala 2025: знаменитости поразили образами, Рианна объявила о третьей беременности

6 мая, 05:59 • 109846 просмотра

Netflix выпустил тизер финального сезона "Игры в кальмара": дата выхода

6 мая, 05:16 • 120596 просмотра
Актуальное

Вашингтон Пост

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Rockwell B-1 Lancer

M1 Abrams

Боинг Starliner

Удар дрона рф по ЧАЭС: убытки на десятки миллионов евро, ремонт может длиться годами - The Guardian

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Российский дрон 14 февраля повредил защитную оболочку реактора ЧАЭС, убытки достигают десятков миллионов евро. Ремонт может длиться месяцы, а то и годы.

Удар дрона рф по ЧАЭС: убытки на десятки миллионов евро, ремонт может длиться годами - The Guardian

Удар российского беспилотника по Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) 14 февраля нанес ущерб на десятки миллионов евро. Об этом говорится в материале The Guardian, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в результате атаки была повреждена защитная оболочка ядерного реактора стоимостью 1,5 миллиарда евро. Расходы на ремонт, вероятно, покроют западные правительства.

По предварительным оценкам, полный ремонт будет стоить больше, чем 25 млн евро, имеющихся в специальном международном резервном фонде

- указывают авторы.

По словам американского инженера Эрика Шмимана, который 15 лет работал над проектированием и строительством укрытия для ЧАЭС, для полного ремонта поврежденного укрытия понадобятся месяцы, если не годы.

"Ранее рассчитанный срок службы укрытия составлял 100 лет, что давало бы время для вывода саркофага и ядерных отходов под ним из эксплуатации, но сейчас это под сомнением, если его не отремонтировать", - сказал специалист.

Напомним

Ночью 14 февраля российский ударный дрон с фугасной частью повредил защитное укрытие на ЧАЭС. Повреждение нарушило функции изоляции.

В апреле министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук заявила, что из-за повреждения конфайнмента на ЧАЭС приостановлены планы демонтажа нестабильных конструкций.

На ЧАЭС восстанавливают поврежденное укрытие после атаки БПЛА рф в 2025 году – МАГАТЭ 01.05.25, 12:30 • 10172 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Экономика
Украина
Brent
$61.09
Bitcoin
$97,035.10
S&P 500
$5,625.70
Tesla
$275.69
Газ TTF
$34.53
Золото
$3,383.59
Ethereum
$1,811.20