Удар дрона рф по ЧАЭС: убытки на десятки миллионов евро, ремонт может длиться годами - The Guardian
Киев • УНН
Российский дрон 14 февраля повредил защитную оболочку реактора ЧАЭС, убытки достигают десятков миллионов евро. Ремонт может длиться месяцы, а то и годы.
Удар российского беспилотника по Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) 14 февраля нанес ущерб на десятки миллионов евро. Об этом говорится в материале The Guardian, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что в результате атаки была повреждена защитная оболочка ядерного реактора стоимостью 1,5 миллиарда евро. Расходы на ремонт, вероятно, покроют западные правительства.
По предварительным оценкам, полный ремонт будет стоить больше, чем 25 млн евро, имеющихся в специальном международном резервном фонде
По словам американского инженера Эрика Шмимана, который 15 лет работал над проектированием и строительством укрытия для ЧАЭС, для полного ремонта поврежденного укрытия понадобятся месяцы, если не годы.
"Ранее рассчитанный срок службы укрытия составлял 100 лет, что давало бы время для вывода саркофага и ядерных отходов под ним из эксплуатации, но сейчас это под сомнением, если его не отремонтировать", - сказал специалист.
Напомним
Ночью 14 февраля российский ударный дрон с фугасной частью повредил защитное укрытие на ЧАЭС. Повреждение нарушило функции изоляции.
В апреле министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук заявила, что из-за повреждения конфайнмента на ЧАЭС приостановлены планы демонтажа нестабильных конструкций.
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