Ситуація на ЗАЕС: існує постійна загроза ядерній безпеці на півдні України - МАГАТЕ
Київ • УНН
Експерти МАГАТЕ повідомляють про вибухи на окупованій ЗАЕС, що нагадує про небезпеки. На Хмельницькій АЕС оголошували повітряну тривогу, а біля Південноукраїнської АЕС виявили дрони.
Впродовж минулого тижня міжнародні експерти, які перебувають на окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції продовжували чути вибухи. Про це йдеться у звіті Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), передає УНН.
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За інформацією команди МАГАТЕ, це є постійним нагадуванням про потенційні небезпеки, які загрожують ядерній безпеці та охороні.
Експерти МАГАТЕ провели обстеження території, а також відвідали всі аварійні контрольні пункти шести реакторів, системи безпеки блоку 4 та два сховища свіжого пального.
Водночас, на трьох неокупованих діючих атомних електростанціях України – Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській – три з дев'яти реакторів залишалися зупиненими на технічне обслуговування та перезарядку пального.
Під час перебування на Південноукраїнській АЕС команда МАГАТЕ повідомила про численні тривоги повітряної тривоги за минулий тиждень. Команду проінформували про те, що шість дронів були виявлені на відстані 1,5 км від станції в ніч на 25 квітня. Це збіглося зі звуками військової активності – ймовірно, їх намагались збити
На Хмельницькій АЕС вранці 30 квітня члени команди МАГАТЕ були змушені сховатися через повітряну тривогу.
Нагадаємо
Як повідомили в МАГАТЕ, українські фахівці працюють над відновленням безпечного укриття на ЧАЕС, пошкодженого внаслідок удару російським дроном у лютому 2025 року.