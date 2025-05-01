Ситуация на ЗАЭС: существует постоянная угроза ядерной безопасности на юге Украины - МАГАТЭ
Киев • УНН
Эксперты МАГАТЭ сообщают о взрывах на оккупированной ЗАЭС, что напоминает об опасностях. На Хмельницкой АЭС объявляли воздушную тревогу, а возле Южноукраинской АЭС обнаружили дроны.
В течение прошлой недели международные эксперты, находящиеся на оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции, продолжали слышать взрывы. Об этом говорится в отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает УНН.
Детали
По информации команды МАГАТЭ, это является постоянным напоминанием о потенциальных опасностях, которые угрожают ядерной безопасности и охране.
Эксперты МАГАТЭ провели обследование территории, а также посетили все аварийные контрольные пункты шести реакторов, системы безопасности блока 4 и два хранилища свежего горючего.
В то же время, на трех неоккупированных действующих атомных электростанциях Украины – Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской – три из девяти реакторов оставались остановленными на техническое обслуживание и перезарядку горючего.
Во время пребывания на Южноукраинской АЭС команда МАГАТЭ сообщила о многочисленных тревогах воздушной тревоги за прошедшую неделю. Команду проинформировали о том, что шесть дронов были обнаружены на расстоянии 1,5 км от станции в ночь на 25 апреля. Это совпало со звуками военной активности – вероятно, их пытались сбить
На Хмельницкой АЭС утром 30 апреля члены команды МАГАТЭ были вынуждены спрятаться из-за воздушной тревоги.
Напомним
Как сообщили в МАГАТЭ, украинские специалисты работают над восстановлением безопасного укрытия на ЧАЭС, поврежденного в результате удара российским дроном в феврале 2025 года.