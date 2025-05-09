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В саркофаге ЧАЭС обнаружили более 300 дыр после атаки дронов: МАГАТЭ оценило угрозу радиации

Киев • УНН

 • 402 просмотра

В результате атаки дронов в феврале 2025 года, саркофаг ЧАЭС получил значительные повреждения, обнаружено более 300 дыр. Главная крановая система также повреждена и не функционирует.

В саркофаге ЧАЭС обнаружили более 300 дыр после атаки дронов: МАГАТЭ оценило угрозу радиации

После атаки российскими дронами в феврале 2025 года в саркофаге Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) обнаружили более 300 дыр. Предварительная оценка физической целостности большого арочного сооружения "Укрытие" показала большие повреждения. Об этом заявил Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси, передает УНН.

Детали

Отмечается, что на Чернобыльской АЭС продолжаются расследования для определения масштабов повреждений, нанесенных саркофагу после атаки дрона в середине февраля.

Потребовалось несколько недель, чтобы полностью потушить пожары, вызванные ударом. В результате аварийных работ во внешней обшивке арки НБК образовалось примерно 330 отверстий, каждое со средним размером 30-50 см

- говорится в заявлении.

Согласно информации, предоставленной группе МАГАТЭ на месте, предварительная оценка физической целостности большого арочного сооружения выявила следующие значительные повреждения:

  • панелей из нержавеющей стали внешней облицовки,
    • изоляционных материалов,
      • значительной части мембраны, расположенной между слоями изоляционных материалов, предотвращающих попадание воды, влаги и воздуха.

        Кроме того, команду МАГАТЭ проинформировали, что главная крановая система саркофага (MCS) НБК, которая включает зону северного гаража для обслуживания кранов, была повреждена в результате удара дрона и в настоящее время не функционирует.

        Другие системы НБК, обеспечивающие соответствующие функции безопасности, такие как радиационный мониторинг, сейсмический мониторинг, дезактивация и обращение с радиоактивными отходами, энергоснабжение и противопожарная защита, остаются функционирующими.

        На Чернобыльской АЭС добавили, что системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха остаются работоспособными, однако после инцидента с беспилотником они не эксплуатируются

        - сообщили в МАГАТЭ.

        "Мы постепенно получаем более полную картину серьезных повреждений, нанесенных ударом дрона. Для их устранения понадобится немало времени и средств", - подчеркнул Гросси.

        По данным МАГАТЭ, на Чернобыльской АЭС до сих пор не наблюдается повышения уровня радиации, что свидетельствует об отсутствии выброса радиоактивных материалов в результате удара.

        Напомним

        14 февраля 2025 года российский ударный дрон с фугасной частью повредил защитное укрытие на ЧАЭС.

        В результате атаки было повреждена защитная оболочка ядерного реактора стоимостью 1,5 миллиарда евро. Расходы на ремонт, вероятно, покроют западные правительства.

        Украинские специалисты работают над восстановлением безопасного укрытия на ЧАЭС, поврежденного в результате удара российским дроном. Повреждения привели к появлению большого отверстия в крыше.

        Ситуация на ЗАЭС: существует постоянная угроза ядерной безопасности на юге Украины - МАГАТЭ01.05.25, 11:50 • 11889 просмотров

        Вита Зеленецкая

        Вита Зеленецкая

        Война
        Рафаэль Гросси
        Международное агентство по атомной энергии
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