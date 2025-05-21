Забруднення повітря через агресію рф: лише на Запоріжжі збитки сягнули близько 270 млн грн
Київ • УНН
Через обстріли та пожежі на Запоріжжі зафіксовано 269 випадків викидів в атмосферу. Екологічні збитки оцінюються у понад 269 млн грн.
Лише у Запорізькій області зафіксовано 269 випадків викидів забруднюючих речовин в атмосферу через обстріли та пожежі, спричинені бойовими діями. Загальна сума шкоди, завданої довкіллю внаслідок забруднення повітря перевищила 269 мільйонів 893 тисячі гривень.
Про це УНН повідомляє з посиланням на Держекоінспекцію Південного округу.
Деталі
Державна екологічна інспекція Південного округу продовжує здійснювати фіксацію екологічних збитків, спричинених збройною агресією.
У період з 24 лютого 2022 року та на початок травня 2025 року інспекторами зафіксовано 269 випадків викидів забруднюючих речовин в атмосферу, що стали наслідком обстрілів та пожеж, спричинених бойовими діями. Загальна сума шкоди, завданої довкіллю внаслідок забруднення повітря на території Запорізької області, перевищила 269 мільйонів 893 тисячі гривень
Зазначається, що усі зібрані матеріали з відповідними розрахунками передано до правоохоронних органів для долучення до кримінальних проваджень з метою притягнення винних до відповідальності та Оперативного штабу при Державній екологічній інспекції Україні.
82 млрд євро: ОБСЄ оцінила екологічні збитки від війни в Україні 10.03.25, 18:28 • 21106 переглядiв
Доповнення
Збитки, завдані довкіллю обстрілами українських військових об’єктів, станом на І квартал поточного року оцінюються у 367 млрд грн або 9 млрд дол. США.