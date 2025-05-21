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Забруднення повітря через агресію рф: лише на Запоріжжі збитки сягнули близько 270 млн грн

Київ • УНН

 • 684 перегляди

Через обстріли та пожежі на Запоріжжі зафіксовано 269 випадків викидів в атмосферу. Екологічні збитки оцінюються у понад 269 млн грн.

Забруднення повітря через агресію рф: лише на Запоріжжі збитки сягнули близько 270 млн грн

Лише у Запорізькій області зафіксовано 269 випадків викидів забруднюючих речовин в атмосферу через обстріли та пожежі, спричинені бойовими діями. Загальна сума шкоди, завданої довкіллю внаслідок забруднення повітря перевищила 269 мільйонів 893 тисячі гривень.

Про це УНН повідомляє з посиланням на Держекоінспекцію Південного округу.    

Деталі

Державна екологічна інспекція Південного округу продовжує здійснювати фіксацію екологічних збитків, спричинених збройною агресією.  

У період з 24 лютого 2022 року та на початок травня 2025 року інспекторами зафіксовано 269 випадків викидів забруднюючих речовин в атмосферу, що стали наслідком обстрілів та пожеж, спричинених бойовими діями. Загальна сума шкоди, завданої довкіллю внаслідок забруднення повітря на території Запорізької області, перевищила 269 мільйонів 893 тисячі гривень

 - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що усі зібрані матеріали з відповідними розрахунками передано до правоохоронних органів для долучення до кримінальних проваджень з метою притягнення винних до відповідальності та Оперативного штабу при Державній екологічній інспекції Україні.  

82 млрд євро: ОБСЄ оцінила екологічні збитки від війни в Україні 10.03.25, 18:28 • 21106 переглядiв

Доповнення

Збитки, завдані довкіллю обстрілами українських військових об’єктів, станом на І квартал поточного року оцінюються у 367 млрд грн або 9 млрд дол. США. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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