Загрязнение воздуха из-за агрессии рф: только в Запорожской области убытки достигли около 270 млн грн

Только в Запорожской области зафиксировано 269 случаев выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из-за обстрелов и пожаров, вызванных боевыми действиями. Общая сумма ущерба, нанесенного окружающей среде в результате загрязнения воздуха, превысила 269 миллионов 893 тысячи гривен.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на Госэкоинспекцию Южного округа.

Детали

Государственная экологическая инспекция Южного округа продолжает осуществлять фиксацию экологического ущерба, причиненного вооруженной агрессией.

В период с 24 февраля 2022 года и на начало мая 2025 года инспекторами зафиксировано 269 случаев выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, ставших следствием обстрелов и пожаров, вызванных боевыми действиями. Общая сумма ущерба, нанесенного окружающей среде в результате загрязнения воздуха на территории Запорожской области, превысила 269 миллионов 893 тысячи гривен - говорится в сообщении.

Отмечается, что все собранные материалы с соответствующими расчетами переданы в правоохранительные органы для приобщения к уголовным производствам с целью привлечения виновных к ответственности и Оперативного штаба при Государственной экологической инспекции Украины.

82 миллиарда евро: ОБСЕ оценила экологические убытки от войны в Украине

Дополнение

Убытки, нанесенные окружающей среде обстрелами украинских военных объектов, по состоянию на I квартал текущего года оцениваются в 367 млрд грн или 9 млрд долл. США.