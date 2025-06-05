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Літній мікс: завтра в Україні очікується спека до +30°C і можливі грози

Київ • УНН

 • 872 перегляди

Завтра в Україні буде спекотно, до +30°C, у західних, північних областях та на Вінниччині пройдуть короткочасні грозові дощі. У Києві 6 червня очікується до +29°C, можлива гроза.

Літній мікс: завтра в Україні очікується спека до +30°C і можливі грози

Завтра, 6 червня, в Україні встановиться по-справжньому літня спека - температура підніметься до +30°C. На більшості території буде сонячно й сухо, але місцями очікуються короткочасні грозові дощі. У Києві також можливі грози, але переважатиме тепло суха погода. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, пише УНН.

Деталі

Завтра в Україні буде дуже тепло, до спеки. Максимальна температура повітря очікується протягом дня +25+30 градусів. Короткочасні грозові дощі пройдуть 6-го червня у західних областях, на півночі та на Вінниччині. На решті території України переважатиме суха сонячна погода

- повідомила синоптик.

Вона також додала, що у західних областях завтра очікується подекуди сильний вітер, який може досягати штормових значень.

У столиці, за словами синоптика, температура повітря завтра, 6 червня, досягне +28, +29 градусів.

Столиця буде на межі атмосферного фронту - є ймовірність короткочасного грозового дощу

- застерегла вона.

Також вона повідомила, що надалі в Україні переважатиме спекотна погода. Тільки у понеділок, 9 червня, у північних, західних областях та подекуди в центрі спека послабне до +21+25 градусів.

Уникайте надмірного сонця, не легковажте метеопопередженнями та попередженнями про повітряну тривогу

- радить Діденко.

Екологічна ситуація в Україні у 2025 році: як війна вплинула на довкілля05.06.25, 09:46 • 30489 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

СуспільствоПогода та довкілля
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