Меган Маркл і принц Гаррі насолодилися подорожжю в Діснейленд з дітьми

Меган Маркл і її чоловік принц Гаррі вирушили з двома дітьми в незабутню сімейну подорож до Діснейленду у США, пише УНН з посиланням на Daily Mail.

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43-річна герцогиня Сассекська опублікувала в Instagram новий пост, у якому згадує особливі моменти їхнього візиту до найщасливішого місця на Землі, щоб відсвяткувати четвертий день народження доньки Лілібет.

Це сталося лише через кілька днів після того, як вона викликала суперечки через минуле відео, на якому вона танцює тверк у лікарняній палаті напередодні народження Лілібет, пише видання.

У п'ятницю Маркл поділилася відео з дводенної відпустки в Діснейленді, де сім'я весело провела час на численних атракціонах і пестила себе смачними частуваннями.

Один фрагмент показує, як Лілібет та їхній шестирічний син Арчі отримали можливість зустрітися з діснеївською принцесою Ельзою з "Крижаного серця". Меган тримала своїх дітей за руки, коли вони повільно підходили, щоб сфотографуватися з персонажем у цей милий момент.

Меган Маркл поділилася фотографіями доньки Лілібет на її 4-річчя