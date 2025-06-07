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Меган Маркл и принц Гарри насладились поездкой в Диснейленд с детьми

Киев • УНН

 • 1238 просмотра

Меган Маркл и принц Гарри с детьми посетили Диснейленд в США. Отпуск был посвящен четвертому дню рождения дочери Лилибет, где дети встретились с принцессой Эльзой.

Меган Маркл и принц Гарри насладились поездкой в Диснейленд с детьми

Меган Маркл и ее муж принц Гарри отправились с двумя детьми в незабываемое семейное путешествие в Диснейленд в США, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

43-летняя герцогиня Сассекская опубликовала в Instagram новый пост, в котором вспоминает особые моменты их визита в самое счастливое место на Земле, чтобы отпраздновать четвертый день рождения дочери Лилибет.

Это произошло всего через несколько дней после того, как она вызвала споры из-за прошлого видео, на котором она танцует тверк в больничной палате накануне рождения Лилибет, пишет издание.

В пятницу Маркл поделилась видео с двухдневного отпуска в Диснейленде, где семья весело провела время на многочисленных аттракционах и баловала себя вкусными угощениями.

Один фрагмент показывает, как Лилибет и их шестилетний сын Арчи получили возможность встретиться с диснеевской принцессой Эльзой из "Холодного сердца". Меган держала своих детей за руки, когда они медленно подходили, чтобы сфотографироваться с персонажем в этот милый момент.

Меган Маркл поделилась фотографиями дочери Лилибет на ее 4-летие04.06.25, 13:11 • 2442 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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