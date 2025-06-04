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Меган Маркл поделилась фотографиями дочери Лилибет на ее 4-летие

Киев • УНН

 • 238 просмотра

Герцогиня Сассекская Меган Маркл опубликовала трогательные черно-белые фотографии своей дочери Лилибет в честь ее четвертого дня рождения. Снимки появились в Instagram.

Меган Маркл поделилась фотографиями дочери Лилибет на ее 4-летие

Герцогиня Сассекская опубликовала фотографии своей дочери Лилибет в сообщении по случаю ее дня рождения. Об этом сообщают УНН со ссылкой на SkyNews в сети Х.

Детали

Крохе Лилибет 4 июня 2025 года исполняется 4 года.

В честь особого дня мама Меган опубликовала несколько трогательных черно-белых кадров с девочкой, которую до сих пор скрывает от публики, сообщает SkyNews.

Меган написала в Instagram "С днем рождения нашу прекрасную девочку!"

Четыре года назад она появилась в нашей жизни – и каждый день благодаря этому становится ярче и лучше. Спасибо всем, кто дарит нам любовь и празднует ее особый день

– написала Меган Маркл.

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь08.04.25, 17:40 • 110419 просмотров

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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