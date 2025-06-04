Меган Маркл поділилася фотографіями доньки Лілібет на її 4-річчя
Київ • УНН
Герцогиня Сассекська Меган Маркл опублікувала зворушливі чорно-білі фотографії своєї доньки Лілібет на честь її четвертого дня народження. Знімки з'явилися в Instagram.
Герцогиня Сассекська опублікувала фотографії своєї доньки Лілібет у повідомленні з нагоди її дня народження. Про це повідомляють УНН з посиланням на SkyNews у мережі Х.
Деталі
Крихітці Лілібет 4 червня 2025 року виповнюється 4 роки.
На честь особливого дня мама Меган опублікувала кілька зворушливих чорно-білих кадрів із дівчинкою, яку досі приховує від публіки, повідомляє SkyNews.
Меган написала в Instagram "З днем народження нашу прекрасну дівчинку!"
Чотири роки тому вона з’явилася в нашому житті – і кожен день завдяки цьому стає яскравішим і кращим. Дякуємо всім, хто дарує нам любов і святкує її особливий день
Меган Маркл зізналась, що після пологів пережила медичний страх за життя08.04.25, 17:40 • 110419 переглядiв