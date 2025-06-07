Подвійне вбиство українки та її маленької доньки у Бельгії: Сибіга доручив посольству тримати справу на особливому контролі

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга доручив посольству в Бельгії тримати на особливому контролі справу щодо загибелі двох громадянок України — матері та доньки. Про це УНН повідомили в дипвідомстві.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга доручив Посольству України в Бельгії тримати на особливому контролі справу щодо загибелі в місті Хассроде, Королівство Бельгія, двох громадянок України — матері та доньки, 1979 та 2019 року народження - повідомили у МЗС.

За даними дипвідомства, консульські співробітники вже перебувають на контакті з рідними загиблих та представниками місцевої поліції та прокуратури.

Обставини загибелі та причини інциденту встановлюються. Прокуратура міста Льовен відкрила кримінальне провадження, тривають слідчі дії. Українські дипломати продовжать надавати необхідну консульську допомогу та інформувати громадськість про перебіг розслідування - резюмували в МЗС.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, у місті Хаасроде (Бельгія) в будинку знайдено мертвими українок: 46-тирічну мати та її 6-річну доньку, в обох жертв були ножові поранення, місце злочину було підпалено. Ведеться розслідування.