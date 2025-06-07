Двойное убийство украинки и ее маленькой дочери в Бельгии: Сибига поручил посольству держать дело на особом контроле

Министр иностранных дел Андрей Сибига поручил посольству в Бельгии держать на особом контроле дело о гибели двух гражданок Украины — матери и дочери. Об этом УНН сообщили в дипведомстве.

Министр иностранных дел Андрей Сибига поручил Посольству Украины в Бельгии держать на особом контроле дело о гибели в городе Хассроде, Королевство Бельгия, двух гражданок Украины — матери и дочери, 1979 и 2019 года рождения - сообщили в МИД.

По данным дипведомства, консульские сотрудники уже находятся на контакте с родными погибших и представителями местной полиции и прокуратуры.

Обстоятельства гибели и причины инцидента устанавливаются. Прокуратура города Лёвен открыла уголовное производство, продолжаются следственные действия. Украинские дипломаты продолжат оказывать необходимую консульскую помощь и информировать общественность о ходе расследования - резюмировали в МИД.

Напомним

Как сообщал УНН, в городе Хаасроде (Бельгия) в доме найдены мертвыми украинки: 46-летняя мать и ее 6-летняя дочь, у обеих жертв были ножевые ранения, место преступления было подожжено. Ведется расследование.