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Двойное убийство украинки и ее маленькой дочери в Бельгии: Сибига поручил посольству держать дело на особом контроле
12:42 • 1174 просмотра

Двойное убийство украинки и ее маленькой дочери в Бельгии: Сибига поручил посольству держать дело на особом контроле

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Двойное убийство украинки и ее маленькой дочери в Бельгии: Сибига поручил посольству держать дело на особом контроле

Киев • УНН

 • 640 просмотра

Министр иностранных дел поручил посольству в Бельгии контролировать дело о гибели матери и дочери. В Хассроде нашли мертвыми двух украинок с ножевыми ранениями.

Двойное убийство украинки и ее маленькой дочери в Бельгии: Сибига поручил посольству держать дело на особом контроле

Министр иностранных дел Андрей Сибига поручил посольству в Бельгии держать на особом контроле дело о гибели двух гражданок Украины — матери и дочери. Об этом УНН сообщили в дипведомстве.

Министр иностранных дел Андрей Сибига поручил Посольству Украины в Бельгии держать на особом контроле дело о гибели в городе Хассроде, Королевство Бельгия, двух гражданок Украины — матери и дочери, 1979 и 2019 года рождения 

- сообщили в МИД.

По данным дипведомства, консульские сотрудники уже находятся на контакте с родными погибших и представителями местной полиции и прокуратуры.

Обстоятельства гибели и причины инцидента устанавливаются. Прокуратура города Лёвен открыла уголовное производство, продолжаются следственные действия. Украинские дипломаты продолжат оказывать необходимую консульскую помощь и информировать общественность о ходе расследования 

- резюмировали в МИД.

Напомним

Как сообщал УНН, в городе Хаасроде (Бельгия) в доме найдены мертвыми украинки: 46-летняя мать и ее 6-летняя дочь, у обеих жертв были ножевые ранения, место преступления было подожжено. Ведется расследование.

Павел Башинский

Павел Башинский

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