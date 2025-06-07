Двойное убийство украинки и ее маленькой дочери в Бельгии: Сибига поручил посольству держать дело на особом контроле
Киев • УНН
Министр иностранных дел поручил посольству в Бельгии контролировать дело о гибели матери и дочери. В Хассроде нашли мертвыми двух украинок с ножевыми ранениями.
Министр иностранных дел Андрей Сибига поручил посольству в Бельгии держать на особом контроле дело о гибели двух гражданок Украины — матери и дочери. Об этом УНН сообщили в дипведомстве.
Министр иностранных дел Андрей Сибига поручил Посольству Украины в Бельгии держать на особом контроле дело о гибели в городе Хассроде, Королевство Бельгия, двух гражданок Украины — матери и дочери, 1979 и 2019 года рождения
По данным дипведомства, консульские сотрудники уже находятся на контакте с родными погибших и представителями местной полиции и прокуратуры.
Обстоятельства гибели и причины инцидента устанавливаются. Прокуратура города Лёвен открыла уголовное производство, продолжаются следственные действия. Украинские дипломаты продолжат оказывать необходимую консульскую помощь и информировать общественность о ходе расследования
Напомним
Как сообщал УНН, в городе Хаасроде (Бельгия) в доме найдены мертвыми украинки: 46-летняя мать и ее 6-летняя дочь, у обеих жертв были ножевые ранения, место преступления было подожжено. Ведется расследование.