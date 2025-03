Новая массированная атака на Израиль: над Тель-Авивом раздаются громкие взрывы

Детали

Сирены звучат в Реховоте, Нес-Ционе, Тель-Авиве-Яффо, Рамат-Гане, Явне, Ришон-Лезионе, Гиватаиме, Рамат-ха-Шароне, Петах-Тиква, Кирьят-Оно, Бней-Брак, Гиват-Шмуэль, Беэр-Яаков, Рамла, Холон, Микве-Исраэль, Бат Ям.

Над Тель-Авивом раздаются громкие взрывы.

На данный момент информации о пострадавших нет.

Сообщается, что ХАМАС, вероятно, выпустил 150 ракет в сторону Тель-Авива.

ХАМАС ранее угрожал атаковать Тель-Авив после того, как ЦАХАЛ разбомбил две многоэтажные башни в Секторе Газа, которые использовались для размещения активов ХАМАС.

7 октября рано утром большое количество боевиков ХАМАС проникло на территорию Израиля, как сообщается, предположительно, взяв под свой контроль несколько общин на юге Израиля.

Центр и юг Израиля с утра 7 октября находятся под сильным ракетным обстрелом на фоне длительной и широкомасштабной атаки. Из сектора Газа выпущено более 2200 ракет.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в обращении к израильтянам на фоне атаки из Сектора Газа на Израиль заявил, что страна находится "в состоянии войны".

По меньшей мере 40 человек погибли и 740 получили ранения с начала массированной атаки террористической группировки ХАМАС. Есть сообщения о том, что в Секторе Газа сейчас есть израильские заложники.

Палестинские СМИ сообщают, что число погибших в Газе достигло четырех человек.

Для украинцев в Израиле выпустило рекомендации посольство Украины.